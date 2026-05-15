Le marché boursier poursuit vendredi sa dynamique positive. L’indice de référence a inscrit une hausse de 0,93 % à 17 383,37 points, dans un volume soutenu de 19,2 MD, et ce malgré l’absence de transactions de blocs sur la séance, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TPR s’est échangé la meilleure performance de la séance. L’action du leader incontesté du secteur de l’extrusion d’aluminium en Tunisie s’est envolée de 6 % à 15,620 D. La valeur a, par ailleurs, chapeauté le palmarès des échanges, en alimentant le marché avec des capitaux d’environ 3 MD (soit 15 % du flux de la cote).

Le titre STB poursuit sur sa lancée haussière. L’action de la banque a pris +5,9 %, terminant la séance à 6,260 D. Les échanges sur la valeur se sont montés à 510 mille dinars sur la séance.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Echangée à hauteur de 5 mille dinars seulement, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est délestée de 4,5 % à 9,810 D.

Le titre SAH LILAS a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du champion national des produits d’hygiène a reculé de 1,6 % à 13,980 D, dans un modeste flux de 522 mille dinars sur la séance.