Un nouveau projet de loi relatif à la prise en charge des retraités, qui comprend un ensemble d’avantages sociaux, sanitaires et culturels destinés à améliorer leur qualité de vie a été récemment déposé par 40 députés de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le projet de loi propose d’accorder aux retraités une réduction d’au moins 30 % sur les tarifs des transports publics , cet avantage devant être utilisé sur la base d’un « carnet de transport du retraité » dont les conditions d’utilisation seront fixées par un décret.

Le projet de loi prévoit également d’accorder aux retraités tunisiens résidant à l’étranger une réduction d’au moins 30 % sur les tarifs des transporteurs aériens et maritimes nationaux en dehors des périodes de pointe, selon des conditions fixées par décret.

Sur le plan sanitaire, le projet de loi propose d’exonérer les retraités de la contribution relative aux services de prévention et au dépistage précoce du cancer et des maladies cardiaques dans le secteur public.

La proposition prévoit également la création d’un « parcours spécifique aux retraités » au sein des hôpitaux publics, leur garantissant la priorité pour les rendez-vous médicaux et les interventions chirurgicales, par un arrêté du ministre de la Santé.

Sur le plan touristique et culturel, la proposition prévoit d’accorder aux retraités une réduction d’au moins 40 % sur les tarifs pratiqués par les hôtels et les établissements touristiques en dehors des périodes de haute saison, ainsi qu’une réduction d’au moins 50 % sur les billets pour les festivals et les manifestations culturelles.