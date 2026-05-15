Le secrétaire d’État chargé de l’Eau, Hammadi Habib, a présidé jeudi une journée d’information consacrée aux technologies modernes de conception et d’étude des installations solaires utilisant l’intelligence artificielle, dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l’agriculture.

La rencontre, organisée en présence de responsables centraux et régionaux ainsi que de représentants de bureaux d’études, a permis de présenter plusieurs logiciels spécialisés, dont PVSyst, SketchUp et D5 Render, dédiés à la conception des champs photovoltaïques et à la simulation de l’impact des facteurs extérieurs, notamment les nuages et les zones d’ombre, sur le rendement énergétique.

Selon les organisateurs, ces outils visent à améliorer la précision des études techniques et l’efficacité des projets liés à l’énergie solaire.

Le secrétaire d’État a souligné « le lien étroit entre l’eau, l’alimentation et l’énergie », insistant sur l’importance de rationaliser l’utilisation des ressources hydriques et énergétiques et de promouvoir des solutions intelligentes et durables, notamment à travers le développement des réseaux d’irrigation et l’intégration des technologies modernes dans le secteur agricole.

Il a également recommandé l’organisation de formations spécialisées au profit des cadres et ingénieurs afin de renforcer l’usage de ces systèmes et d’optimiser l’exploitation des ressources naturelles, en particulier dans le domaine de l’économie d’eau.