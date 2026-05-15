La Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest a organisé, jeudi à Béja, une journée d’information consacrée aux mécanismes de financement proposés dans le cadre du programme « Faciliter l’investissement pour l’emploi », lancé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Le programme prévoit le financement de projets d’investissement publics, privés et associatifs à travers des subventions variant entre 800 mille et 10 millions d’euros.

Les candidatures, ouvertes depuis mars dernier, se poursuivront jusqu’au 1er juillet prochain, a indiqué le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest, Monji Marai.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que cette rencontre s’adresse aux investisseurs et structures économiques de la région du Nord-Ouest et vise à promouvoir ce mécanisme de financement destiné aux projets à fort impact sur l’emploi, la formation et l’amélioration des conditions de travail, dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, à l’exception de la santé.

Il a ajouté que cette journée constitue la deuxième initiative du genre organisée par la Chambre après une première rencontre tenue au Kef en avril dernier.

Il a toutefois souligné que la faible participation enregistrée jusqu’à présent, est principalement liée à certaines contraintes procédurales, notamment les modalités de remplissage des formulaires et la constitution des dossiers de candidature.

Le programme offre des taux de financement variant entre 25% et 90%, selon la nature des projets, lucratifs ou non lucratifs, ainsi que leur capacité à générer des emplois.

Les participants ont assisté à une présentation des modalités de candidature, des mécanismes d’accompagnement du programme et des critères favorisant la sélection des projets portés par les différentes structures publiques et privées.