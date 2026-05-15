Sonia Ben Frej (BH INVEST) vient d’être élue, jeudi, au poste de Présidente du Conseil d’Administration de la Bourse de Tunis, et ce, suite à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de cette dernière.

La BVMT a précisé, dans un communiqué, que son nouveau Conseil d’Administration est composé, aussi, de Abir Zaied (SBT), Hicham Ben Romdhane (Attijari Intermédiation), Riadh Borgini (BNA CAPITAUX), Karim Bouzgarrou (STB Finance), Adel Glenza (UIB Finances), Ali Derouiche (MAC SA), Nacir Triki (Amen Invest), Talel Ayed (MCP), et Mehdi Bach-Hamba (UNION CAPITAL).

Et d’ajouter que, « deux Administrateurs indépendants désignés seront appelés, pour la première fois, à présider des comités clés issus du nouveau Conseil d’Administration ».

Il s’agit de Mohamed Abdennadher, qui a été désigné pour présider le Comité d’Audit et des Risques, et de Mondher Khanfir, qui a été chargé de présider le Comité du Développement Stratégique.

« Ces nominations traduisent la volonté de la Bourse de Tunis de consolider ses standards de gouvernance, de renforcer ses mécanismes de contrôle et d’accompagnement stratégique, et de s’inscrire dans les meilleures pratiques internationales en matière de transparence et de performance », a expliqué la BVMT, ajoutant que « cette composition est soumise à l’approbation du Ministre des Finances ».