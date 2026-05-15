Les entrepreneurs de la diaspora tunisienne porteurs de projets innovants ou en phase de développement peuvent désormais candidater à la nouvelle cohorte BID 2026-2027, portée par le programme MEG Tunisie de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ce dispositif vise à accompagner les Tunisiens de la diaspora souhaitant créer, structurer ou accélérer leur startup, tout en contribuant au développement économique et social de la Tunisie. L’appel s’adresse notamment aux entrepreneurs tunisiens ayant étudié ou travaillé en Allemagne et installés aujourd’hui en Tunisie, ainsi qu’à ceux résidant encore en Allemagne, tout en développant un projet en lien avec la Tunisie, indique la GIZ.

“Les startups déjà lancées, tout comme les projets en phase de structuration, peuvent bénéficier de cet accompagnement destiné à favoriser leur intégration dans un réseau d’entrepreneurs engagés”.

Les organisateurs ont annoncé une prolongation de la date limite de candidature jusqu’au 30 mai 2026. Les détails de l’appel et le dépôt des candidatures sont accessibles sur la plateforme Diaspora2030.

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du programme MEG « Promouvoir une migration axée sur le développement », de la GIZ, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).