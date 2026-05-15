La Banque Tunisienne de Solidarité “BTS Bank” a décidé de distribuer, au titre de l’exercice 2025, des dividendes d’un montant de 6 millions de dinars(MD), soit 1 dinar par action (totalement soumis à la retenue à la source).

Ces dividendes seront servis auprès de l’intermédiaire en bourse ou teneur de compte des titres à partir de 30 juillet 2026, a indiqué la banque dans un communiqué publié, jeudi, sur le site du Conseil du marché financier(CMF).

La BTS Bank a enregistré un résultat net bénéficiaire de 10,5 MD, au titre de l’exercice 2025, soit une hausse de 10%, selon les données publiées par la banque suite à l’organisation de son assemblée générale ordinaire le 30 avril 2026.

La banque a, aussi, enregistré un Produit net bancaire (PNB) de 76,8 MD, soit une progression de 7,6%.

La BTS Bank a financé de plus de 19 000 projets et micro-entreprises, pour un volume d’investissement dépassant 381 millions de dinars (MD).

Elle a, également, assuré le financement de 80 entreprises communautaires, pour un coût d’investissement estimé à 22,1 MD, dont 56 sociétés financées en 2025 pour un montant de 14,6 MD.

En ce qui concerne les crédits, la BTS BANK a octroyé de plus de 38 000 crédits, pour un encours global de 109,6 MD, à travers les associations de microcrédit.