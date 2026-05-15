La liste des centres agréés pour assurer la collecte des céréales cette saison dans le gouvernorat de Siliana sera, prochainement, approuvée, a souligné le chef de service des grandes cultures au Commissariat régional au développement agricole, Mohamed Taher Azouz.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que des visites de contrôle dans les centres de collecte de la région ont été effectuées (6-11 avril et 11-15 mai) pour s’enquérir de leur aptitude à stocker la production céréalière.

Par ailleurs, des séances de sensibilisation à la prévention des feux de forêts et à l’entretien des moissonneuses batteuses se poursuivent, actuellement, au profit des céréaliculteurs, d’après la même source.

La région compte 30 centres de collecte d’une capacité de stockage estimée à 1 million 242 mille quintaux, dont deux nouvellement créés à El Krib et Siliana-nord.

Les superficies consacrées aux grandes cultures au gouvernorat de Siliana ont atteint cette saison 154 mille ha dont 78% qualifiées en bon état.