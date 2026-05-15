Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a mis en garde vendredi, contre les répercussions de la non application de l’accord conclu avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) déplorant ce qu’il qualifie de “régression dans l’application des clauses de l’accord et le non respect des engagements”.

Le syndicat a appelé, dans un communiqué publié vendredi sur sa page officielle, à la nécessité d’élaborer un calendrier de paiement clair et précis, garantissant le minimum de fonds nécessaires à la continuité de l’approvisionnement des citoyens en médicaments “sans perturbation”.

Il a également appelé à mettre en place des mécanismes d’accompagnement fiscaux et sociaux exceptionnels pour les pharmacies qui font face à des difficultés financières, selon le même communiqué.

Le syndicat a précisé qu’un nombre d’officines privés ont versé des amendes et des pénalités en raison des retards de paiement envers l’administration fiscale, les caisses sociales ou les collectivités locales, bien qu’une grande partie de ce “retard a pour origine la crise de liquidités résultant du retard dans le paiement des créances, en particulier de la part de la CNAM”.

Dans ce contexte, le SPOT a relevé l’importance d’appliquer la loi à tous les intervenants dans les circuits de distribution des médicaments et des produits de santé, appelant à mettre fin à ce qu’il qualifie de “pratiques visant à contourner la réglementation, la facturation et le suivi” et à généraliser la facturation électronique pour tous les produits de santé, selon le même communiqué.