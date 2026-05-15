L’optimisme prévaut sur la Bourse de Tunis. L’indice de référence poursuit sa lancée, inscrivant au terme de la semaine, du 11 au 15 mai courant, une embellie de 5,2 % à 17 383,37 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le TUNINDEX a signé une progression de 29 % depuis le début de l’année 2026.

Sur le front des échanges, les volumes ont été bien garnis, totalisant une enveloppe de 96,8 MD sur la semaine, soutenus par six transactions de blocs portant sur les titres ONE TECH HOLDING (deux transactions pour 3,4 MD), SOTUVER (deux transactions pour 2,5 MD) et DELICE HOLDING (deux transactions pour 2,4 MD).

Analyse des valeurs

Le titre STB a chapeauté le palmarès du marché sur la semaine. Le titre de la banque s’est offert une envolée de 31,8 % à 6,260 D.

La valeur a drainé un volume global hebdomadaire de 1,3 MD. Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action a signé une progression de 22,3 % à 14,430 D, tout en animant le marché avec des échanges de 3,4 MD.

Dans un volume quasi nul, le titre BTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX.

L’action a essuyé une correction de –10,4 % à 6,380 D. Le titre ASSAD a également été mal orienté sur la semaine. L’action a reculé de –7,5 % à 3,900 D, dans des capitaux hebdomadaires relativement réduits de 572 mille dinars.

Terminant sur une hausse de 9,6 % à 17,750 D, BNA a été la valeur la plus active de la semaine. En effet, l’action a alimenté le marché avec des échanges de 12,2 MD sur la semaine écoulée.

Les nouvelles du marché

SMART TUNIISIE : La société UNIMED informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni le jeudi 14 mai 2026, a passé en revue l’activité de la compagnie au cours de l’exercice 2025 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés de l’année 2025 qui font ressortir :

Un chiffre d’affaires de 148,9 MD en 2025 contre 147,7 MD à la clôture de l’exercice 2024 enregistrant ainsi une hausse de 1 % ;

Un résultat net individuel de 16,8 MD, contre un résultat net de 18,5 MD à la clôture de l’exercice 2024 soit une diminution de 9 % ;

Un résultat net consolidé de 18,6 MD, contre un résultat net de 19,4 MD à la clôture de l’exercice 2024 soit une baisse de 4 %.

Le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 17 juin 2026 et de proposer la distribution d’un dividende de 0,625 D par action au titre de l’exercice 2025 (contre un montant de 0,570 D par action versé au titre de l’exercice 2024, soit une progression de 9,6 %).

NEW BODY LINE : La société NEW BODY LINE informe ses actionnaires que son Conseil d’Administration, réuni le jeudi 07 mai 2026 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 Décembre 2025 qui font ressortir :

Un résultat net individuel de 0,8 MD en 2025 contre -4,5 MD en 2024

Un résultat net part du groupe de -62,3 mille dinars en 2025 contre -6,1 MD en 2024.

Le Conseil d’Administration a également décidé de proposer à l’Assemblée ordinaire la distribution d’un dividende de 0,050 D par action et de convoquer les actionnaires de la société pour la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 29 juin 2026. La tendance du marché Analyse des valeurs Les nouvelles du marché.