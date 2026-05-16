La commission centrale de gestion des risques douaniers a annoncé la mise en place d’un module basé sur l’intelligence artificielle au sein système national de sélectivité douanière.

Ce nouveau dispositif technologique de pointe, basé sur des algorithmes d’apprentissage automatique, a pour objectif de renforcer la précision et la qualité des déclarations en douane, précise un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue récemment au siège de la direction générale des douanes. Et d’ajouter que le lancement officiel de ce moteur d’intelligence artificielle s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude douanière.

Il vise encore à fluidifier les flux commerciaux par l’accélération des procédures de dédouanement et de mainlevée des marchandises au profit des opérateurs économiques conformes.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation de la douane tunisienne et concrétise l’engagement de l’administration à instaurer un équilibre optimal entre la nécessité d’un contrôle rigoureux et l’impératif de faciliter le commerce légitime, souligne la même source.