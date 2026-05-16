Un protocole d’accord a été signé, le 15 mai 2026, entre le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et la société ITNC Expo, organisatrice du Salon « International Food Show Africa” (IFSA AFRICA», afin de renforcer le rayonnement international de cette manifestation.

Paraphé par le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et le Directeur Général d’ITNC Expo, Islem Louati, cet accord vise à consolider le rôle du salon qui se tiendra du 9 au 11 juin 2026 à Tunis en tant que plateforme de promotion des exportations tunisiennes vers les marchés africains et internationaux, a fait savoir, samedi, le CEPEX.

Organisé par ITNC Expo, le Salon IFSA Africa constitue un rendez-vous international dédié à l’industrie agroalimentaire, offrant un espace de networking, de prospection et de développement de partenariats commerciaux.

À travers ce partenariat, le CEPEX réaffirme son engagement en faveur de l’accompagnement des initiatives économiques à fort potentiel export, notamment, dans le secteur agroalimentaire.

Cette coopération permettra de soutenir les actions de promotion du salon, de renforcer la participation qualitative des entreprises tunisiennes et de favoriser les opportunités de mise en relation avec des acheteurs et partenaires internationaux.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la dynamique croissante des échanges intra-africains et par la mise en œuvre progressive de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), avec pour ambition de positionner davantage la Tunisie comme un hub régional de l’industrie agroalimentaire et des exportations vers le continent africain, a indiqué le CEPEX.