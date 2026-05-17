Le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé le début du mois de Dhou al-Hijja 1447 au lundi 18 mai 2026, après validation du dimanche 17 mai comme dernier jour de Dhou al-Qi’da. L’Aïd al-Adha sera ainsi célébré le mercredi 27 mai 2026.

Une visibilité accrue pour les acteurs économiques

Cette décision repose sur une double approche combinant l’observation du croissant lunaire et les calculs astronomiques. Pour les acteurs économiques, cette confirmation met fin aux incertitudes liées au calendrier religieux et facilite l’organisation des activités à court terme.

Les entreprises peuvent désormais ajuster leurs flux de trésorerie, préparer les stocks liés au marché du bétail et planifier les ressources humaines avant la fête. Dans le commerce de détail, les jours précédant l’Aïd devraient enregistrer une hausse marquée de la consommation, notamment pour les produits alimentaires et les achats liés au sacrifice.

Une forte pression attendue sur les transports

Le positionnement de la fête au milieu de la semaine administrative devrait également influencer les déplacements et l’organisation du travail. Les opérateurs de transport public et privé anticipent une augmentation des voyages interrégionaux dès le début de la semaine.

La Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI) et la SNCFT devraient adapter leurs programmes afin d’absorber l’afflux de voyageurs rejoignant leurs régions d’origine.

Continuité de service et organisation des entreprises

Pour les secteurs industriels, bancaires et les services publics, l’enjeu porte sur le maintien de la continuité d’activité durant cette période. Les entreprises devront réorganiser les plannings et assurer un service minimum dans les secteurs sensibles comme l’énergie, la santé et les télécommunications.

Les entreprises exportatrices, en particulier celles intégrées aux chaînes de valeur européennes, devront aussi anticiper les ralentissements logistiques attendus à la fin du mois de mai afin d’éviter d’éventuelles perturbations dans les livraisons et les opérations commerciales.