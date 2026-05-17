Au cœur de Ksar Hellal, berceau historique du textile tunisien, deux sœurs ont grandi dans un univers où le fil, la matière et le geste étaient plus qu’un métier : une mémoire vivante. Lamia et Asma Hamrouni ont été élevées dans une famille où l’artisanat n’était pas seulement transmis, mais célébré. Dans cet environnement où chaque point raconte une histoire, elles ont appris très tôt que le textile est un langage, un héritage et une responsabilité.

Pour Lamia Hamrouni, fondatrice de LAMI MODE, ce lien intime avec le textile s’est imposé comme une évidence. Technicienne en habillement, diplômée en stylisme-modélisme, elle a fait ses armes dans une usine de confection en tant qu’agente de contrôle qualité. Très vite, elle rejoint plusieurs maisons de couture tunisiennes où elle occupe successivement les postes de modéliste, styliste puis cheffe d’atelier.

Ces années lui permettent de maîtriser toute la chaîne de valeur : du croquis initial à la pièce finale. Elle y développe une exigence rare pour la précision, la qualité et la durabilité. Mais elle y observe aussi les limites d’un secteur énergivore, souvent éloigné des enjeux environnementaux. Cette prise de conscience deviendra l’un des moteurs de son engagement futur.

« Construire une économie verte, locale, inclusive et résiliente, capable d’avoir un impact positif sur l’humain comme sur la planète. »

Asma : la gestionnaire devenue artisane de la couleur

À ses côtés, Asma Hamrouni suit un parcours différent, mais parfaitement complémentaire. Diplômée en informatique de gestion, elle débute comme secrétaire de direction avant de gérer un salon de thé. Elle dirige ensuite, pendant dix ans, une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux potables et usées ainsi que dans la maintenance industrielle.

Cette expérience lui forge une solide expertise en gestion, en organisation stratégique et en pilotage d’entreprise. Parallèlement, elle se forme à la teinture naturelle, un artisanat qu’elle maîtrise aujourd’hui avec finesse. Sa sensibilité environnementale et sa vision entrepreneuriale deviennent des piliers essentiels du projet commun.

Deux chemins, une même conviction

Lorsque leurs parcours se rejoignent, l’idée de LAMI MODE s’impose naturellement. L’une apporte la maîtrise technique du textile, l’autre la rigueur de la gestion et une conscience aiguë des enjeux environnementaux. Ensemble, elles portent une conviction forte : « Il est possible de réconcilier tradition, innovation et responsabilité écologique ».

LAMI MODE naît ainsi d’un héritage assumé et d’une volonté de transformation. Les sœurs Hamrouni veulent prouver qu’un textile tunisien durable, éthique et haut de gamme est non seulement possible, mais nécessaire.

« L’une apporte la maîtrise technique du textile, l’autre la rigueur de la gestion et une conscience aiguë des enjeux environnementaux. »

Leur mission est claire : créer des produits authentiques où luxe, durabilité et éthique s’harmonisent en valorisant l’artisanat local et en promouvant une économie circulaire respectueuse de l’environnement. Leur vision va plus loin : construire une économie verte, locale, inclusive et résiliente, capable d’avoir un impact positif sur l’humain comme sur la planète.

Aujourd’hui, Lamia et Asma avancent avec la conviction tranquille de celles qui savent d’où elles viennent et où elles veulent aller. Leur parcours, tissé de savoir-faire, de résilience et d’audace, montre qu’un autre textile tunisien est possible : plus propre, plus juste, plus ancré dans son territoire.

LAMI MODE n’est pas seulement une marque ; c’est une manière de réparer un lien, de redonner sens à un héritage et de prouver que l’innovation peut naître du respect des gestes anciens. Dans un secteur en quête de renouveau, les sœurs Hamrouni tracent leur propre voie — patiente, exigeante, profondément engagée — et rappellent que les plus belles révolutions commencent souvent par un fil, une couleur, une idée.

A.B.A