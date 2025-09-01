La Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), a appelé à la nécessité d’instaurer un cadre réglementaire et fiscal plus souple et plus stable, restructurer et moderniser la formation professionnelle dans le secteur textile et instaurer des incitations fiscales et financières pour l’innovation et la digitalisation.

La fédération a publié, samedi, les principales propositions formulées lors du séminaire national organisé à Ksar Hellal sur la «Réalité et perspectives du secteur textile et habillement en Tunisie». Cet événement a été organisé le 27 août courant, par le Conseil local de Ksar Hellal, en collaboration avec le Gouvernorat de Monastir et la FTTH.

Les recommandations de la FTTH ont, encore, porté sur la création d’un fonds national dédié au textile durable, la régularisation des autorisations de classement des entreprises créées avant 2009, ainsi que des autorisations d’activité et la réforme du système de sécurité incendie.

Et de pointer “l’urgence de relancer les projets à fort impact social, économique et environnemental, tels que la station de recyclage textile de Monastir, la réduction des délais de création d’entreprises et d’octroi d’autorisations douanières, l’amélioration du transport public en zones industrielles pour alléger les charges des entreprises, la levée des obstacles juridiques et techniques au recyclage, à la transformation et à l’exportation des déchets textiles et la limitation des importations aux matières premières et produits réellement nécessaires au marché local”.

La fédération a demandé un soutien aux entreprises locales capables d’exporter et améliorer leur compétitivité et la réorientation des avantages fiscaux en faveur des producteurs locaux plutôt que des importateurs.

Pour rappel, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a fait savoir, à cette occasion, que la valeur des exportations du secteur du textile a enregistré une croissance de 2,61% au cours des cinq premiers mois de 2025, par rapport à la même période de 2024, pour atteindre 3942 millions de dinars, soit l’équivalent de 1178 millions d’euros.

Selon le ministre, les prévisions tablent sur une hausse du montant total des exportations du secteur fin 2025, à 9365 millions de dinars (+2% par rapport à l’année précédente).

La FTTH avait réaffirmé à Ksar Hellal que “le secteur Textile Habillement constitue un pilier stratégique de l’économie nationale, fort de plus de 70 ans d’héritage industriel, technologique et humain”. Elle a mis en évidence “la résilience du secteur face aux crises successives”, tout en soulignant “son important potentiel de croissance, à condition de lever certains obstacles structurels”.