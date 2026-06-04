Dubaï, ÉAU – 04 juin 2026 – Alors que la région MENA se prépare pour la très attendue Coupe du Monde de la FIFA 2026™, talabat, la principale application de livraison du quotidien dans la région, a annoncé un partenariat stratégique avec TOD by beIN, la plateforme de streaming exclusive de la compétition. Ensemble, ils visent à offrir aux fans une expérience de match à domicile plus fluide et plus enrichissante.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de talabat qui s’abonnent ou renouvellent un forfait annuel talabat pro bénéficieront d’un abonnement gratuit d’un an au volet divertissement de la plateforme. Cela leur donnera accès à la diffusion en direct et à la demande de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, en plus des avantages annuels offerts dans tout l’écosystème de talabat.

En tant que programme d’abonnement premium de talabat, talabat pro offre aux clients plus de praticité et de valeur sur les repas, les courses et les produits essentiels du quotidien, avec des avantages incluant la livraison gratuite, des économies exclusives et des privilèges supplémentaires grâce aux forfaits Solo et Famille.

« Nous savons que pour nos clients, les soirs de match sont synonymes d’excitation ininterrompue et de moments partagés avec les personnes qui comptent le plus », a déclaré Moiza Saeed, Directrice principale des partenariats (Ventures) chez talabat. « Grâce à notre partenariat avec TOD, nous combinons le divertissement sportif haut de gamme et la praticité quotidienne de talabat pro pour aider nos clients à créer l’expérience ultime de stade à la maison – de la diffusion des matchs aux repas, en passant par les snacks et tout le reste. »

À travers la région MENA, le football est bien plus qu’un sport – c’est un moment culturel partagé qui rassemble les familles et les amis autour de l’écran et de la table. À travers ce partenariat, talabat et TOD allient un divertissement de classe mondiale à la commodité du quotidien, permettant aux fans de suivre plus facilement le tournoi tout en se faisant livrer leurs repas préférés, leurs courses et leurs produits de première nécessité directement à leur porte.

John-Paul Mckerlie, Vice-président du marketing et des ventes chez TOD by beIN, a ajouté : « À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, notre partenariat avec talabat réunit deux marques déterminées à offrir des expériences numériques exceptionnelles. Grâce à TOD by beIN, les clients profiteront d’un accès fluide à chaque match ainsi qu’à un divertissement premium pour toute la famille, tout en bénéficiant de la commodité et de la valeur qui font la réputation de talabat. Ensemble, nous créons une expérience de divertissement plus connectée, gratifiante et engageante pour les publics de toute la région. »

Les fans vivront le tournoi sous son meilleur jour grâce aux fonctionnalités de visionnage avancées de TOD by beIN, notamment le MultiView, le streaming en 4K/HDR, les barres de lecture interactives, l’engagement en temps réel et les résumés automatiques des matchs. Au-delà de la Coupe du Monde, TOD by beIN proposera un riche catalogue de contenus premium arabes, turcs et occidentaux, garantissant que chaque membre de la famille y trouve son compte. Les offres groupées annuelles talabat pro et TOD by beIN sont désormais disponibles pour les utilisateurs sur tous les marchés de talabat via l’application talabat, avec des forfaits annuels Solo et Famille disponibles. Les clients peuvent se rendre dans la section talabat pro de l’application pour s’abonner et activer leur accès avant le début de la compétition.

Ce partenariat renforce l’engagement de talabat et de TOD by beIN à créer plus de valeur au quotidien pour leurs clients, en associant le divertissement en direct, la commodité et les avantages quotidiens pour sublimer l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans toute la région MENA.

À propos de talabat :

talabat est l’application du quotidien leader dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), offrant aux clients un moyen pratique et personnalisé de commander de la nourriture, des courses et d’autres produits essentiels auprès d’une large sélection de restaurants et de commerçants. Fondée au Koweït en 2004, talabat a étendu ses activités aux Émirats arabes unis, à Oman, au Qatar, à Bahreïn, à la Jordanie, à l’Irak et à l’Égypte, au service de plus de sept millions de clients actifs mensuels en décembre 2025. Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, talabat a mené avec succès son introduction en bourse sur le Dubai Financial Market (DFM) en décembre 2024. En tant que filiale de Delivery Hero SE, talabat s’appuie sur une expertise mondiale pour améliorer continuellement sa plateforme, élargir son écosystème et stimuler l’innovation. Grâce à un solide réseau de partenaires et de livreurs, talabat connecte les clients à ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin – propulsant la commodité au quotidien dans toute la région.

À propos de TOD by beIN :

TOD by beIN propose des contenus sportifs et de divertissement haut de gamme aux téléspectateurs de la région MENA. La plateforme offre des contenus de divertissement premium arabes, turcs, internationaux, des superproductions et des programmes pour enfants, y compris des titres issus des principaux studios occidentaux. TOD by beIN est également la principale plateforme de streaming sportif pour la région MENA, détenant les droits exclusifs de diffusion en direct de divers événements sportifs, notamment la Ligue des champions de l’UEFA, la Premier League, la LaLiga, la Ligue 1, la Super Lig turque, l’UEFA Europa League, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la Formule 1, la NBA, le ONE Championship, la Coupe Davis, l’ATP Tour et les quatre tournois du Grand Chelem, pour ne citer que les plus notables. Pour en savoir plus sur TOD TV : www.TOD.TV