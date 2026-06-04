Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a appelé mercredi à adopter une stratégie proactive face aux glissements de terrain, lors de l’ouverture d’une journée technique organisée à Tunis par l’Association tunisienne des routes (ATR) et l’Association tunisienne de mécanique des sols (ATMS).

Il a souligne que ce dossier est une “priorité absolue”, compte tenu de ses implications pour la sécurité des citoyens et la pérennité des infrastructures. A cet égard, le ministre a annoncé qu’un budget annuel de 10 millions de dinars est consacré aux interventions d’urgence. Sur les seules années 2024 et 2025, 72 points de glissement ont été recensés et le traitement de 18 d’entre eux a déjà été engagé.

Parmi les chantiers en cours, le ministre a cité le projet de protection de la route régionale n° 128 à Korbous (gouvernorat de Nabeul), portant sur 4,5 km pour un coût de 104 millions de dinars et en phase d’achèvement, ainsi que le traitement de 12 points critiques sur les routes nationales n° 11, 17 et 161 dans le gouvernorat de Jendouba, dont 9 sont déjà finalisés.

Le ministre a par ailleurs annoncé que la protection de la colline de Sidi Bou Saïd a été placée au rang de « grand projet à caractère stratégique » par décision de la Présidence du Gouvernement (n° 11 du 26 janvier 2026), les études techniques étant d’ores et déjà engagées.

À cette occasion, Slah Zouari a invité les experts, les ingénieurs et les chercheurs présents à formuler des recommandations concrètes pour développer les systèmes d’alerte précoce, adapter les normes de construction aux spécificités géologiques tunisiennes et renforcer la résilience des ouvrages face aux aléas climatiques croissants.