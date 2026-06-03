Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé le 3 juin 2026 de maintenir son taux directeur inchangé à 7,00 %. Cette décision s’explique par l’accélération de l’inflation nationale à 5,5 % en avril 2026 et la persistance de risques géopolitiques mondiaux menaçant la stabilité macroéconomique du pays.

Le choix du statu quo dans une économie mondiale sous tension

La décision de la Banque Centrale de Tunisie s’inscrit dans une dynamique globale de vigilance. À l’échelle internationale, l’horizon économique reste assombri par des risques géopolitiques persistants, notamment au Moyen-Orient. Ces tensions continuent de faire peser une lourde incertitude sur les marchés mondiaux des matières premières et des denrées de base.

Cette conjoncture s’est traduite par une accélération notable de l’inflation dans les grandes économies mondiales au cours du mois d’avril 2026. Face à une inflation sous-jacente qui s’incruste, les principales banques centrales de la planète ont, elles aussi, choisi le statu quo. La BCT s’aligne ainsi sur une orthodoxie monétaire globale, refusant tout assouplissement prématuré qui pourrait déstabiliser les équilibres précaires de l’économie nationale.

Une croissance tunisienne résiliente mais talonnée par le déficit énergétique

Sur le front intérieur, les signaux macroéconomiques envoient des messages contrastés. Le premier trimestre 2026 affiche une croissance économique de 2,6 % en glissement annuel. Bien qu’en léger repli par rapport aux 2,7 % du trimestre précédent, ce chiffre marque une nette progression comparé aux 1,6 % enregistrés un an plus tôt. Ce dynamisme est principalement porté par la reprise du secteur des services, la bonne santé de l’agriculture et la solidité de certaines industries, compensant la récession marquée du secteur de la construction.

Du côté des échanges extérieurs, la balance des services et les revenus des facteurs jouent leur rôle d’amortisseurs. Ils permettent d’atténuer un déficit commercial creusé par l’alourdissement de la facture d’énergie. Au final, le déficit courant s’établit à 1,5 % du PIB à fin avril 2026 (2 731 MDT), s’améliorant par rapport aux 1,7 % de l’année dernière.

Performance notable : hors énergie, la balance courante dégage un excédent robuste de +1 461 MDT, tandis que les réserves de change se consolident pour atteindre 25,5 milliards de dinars, soit 104 jours d’importations.

Le réveil de l’inflation impose une stricte rigueur monétaire

C’est précisément l’évolution des prix à la consommation qui justifie la fermeté de la BCT. Après une période d’accalmie, le taux d’inflation a bondi à 5,5 % en avril 2026, contre 5,0% en mars. Cette surchauffe est alimentée par une flambée spectaculaire des prix des produits alimentaires frais, qui affichent une hausse de 13,3 % en rythme annuel. Plus inquiétant encore, l’inflation sous-jacente (hors produits frais et prix administrés) poursuit sa progression pour s’établir à 5,0 %.

Seul le maintien du gel des prix des produits de base par l’État a permis de contenir l’inflation des produits administrés à 1,0 %. Face à ce constat, le Conseil d’Administration avertit : les pressions inflationnistes externes s’accentuent et risquent de se propager à l’économie domestique. Le maintien du taux directeur à 7,00 % apparaît donc comme un bouclier indispensable pour ancrer les anticipations d’inflation et sanctuariser la trajectoire de reprise de l’économie tunisienne.