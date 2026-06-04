Créé pour renforcer la culture digitale et rapprocher la Banque de Tunisie de l’écosystème entrepreneurial, le LAB d’innovation de la BT s’est progressivement affirmé comme un véritable espace d’expérimentation, d’innovation et d’ouverture. Amara Bouzayani souligne que cette dynamique s’inscrit désormais dans une vision plus globale à travers LABTINNOV, le laboratoire d’innovation durable de la BT, conçu comme un cadre structuré permettant de tester, affiner et déployer des solutions à fort impact technologique, social et environnemental.

Selon lui, LABTINNOV est né avec une double vocation : renforcer la culture digitale en interne et ouvrir la banque aux startups, aux institutions académiques et aux experts sectoriels. Cette plateforme collaborative permet de mobiliser un écosystème varié autour de problématiques concrètes, en adoptant des approches agiles centrées sur l’expérimentation. L’objectif est clair: faire émerger des solutions innovantes adaptées aux besoins du terrain, qu’il s’agisse de sécurité, de finance durable, de transformation digitale ou d’inclusion.

Acculturation digitale et créativité interne

En interne, LABTINNOV multiplie les initiatives pour préparer les collaborateurs aux mutations technologiques. Webinaires, ateliers thématiques, événements autour de l’intelligence artificielle : la banque veut diffuser une culture digitale vivante et accessible. En 2025, un premier concours d’innovation interne a été lancé. Parmi les projets proposés, celui d’une jeune collaboratrice, basé sur l’IA, a été retenu et est aujourd’hui en phase de réalisation.

Cette dynamique créative ne se limite pas au digital. En décembre 2025, la BT a organisé un concours de peinture destiné aux collaborateurs, illustrant une volonté plus large : faire de l’innovation un état d’esprit, pas seulement une technologie.

« Nous voulons que LABTINNOV soit un catalyseur d’idées et un tremplin pour les talents. »

Un incubateur de start-up à impact

Depuis sa création, LABTINNOV a accueilli des startups prometteuses, nous pouvons citer :

– Gewinner (labellisé Startup Act) qui a développé Moovbrain, un système intelligent qui transforme les fauteuils roulants électriques standards en fauteuils roulants intelligents commandes par gestes, clignement des yeux ou concentration cérébrale grâce à l’intelligence artificielle. La BT a financé des prototypes destinés à des bénéficiaires et envisage un accompagnement via sa filiale de capital-risque.

– Smart For Green : une solution de détection précoce des incendies dans les champs et forêts, basée sur l’IA. La BT a participé à l’installation, à la forêt de RAS JEBEL, d’équipement intelligent de surveillance forestière basé sur IA et caméras.

Un autre Poc a été développé pour la surveillance des locaux sensibles de la Banque.

– Proverdy : spécialisée dans le calcul de l’empreinte carbone avec des outils IA. La BT a été la première banque à adopter la solution (Early adopter), testée sur des données réelles, ouvrant la voie à une généralisation auprès des filiales du Groupe BT et des clients exportateurs.

Pour Amara Bouzayani, ces exemples démontrent que l’innovation peut être technologique, sociale et écologique à la fois. LABTINNOV joue ici un rôle clé : offrir un environnement d’expérimentation, de mentorat et de mise en relation, tout en permettant à la banque d’intégrer des solutions alignées avec sa stratégie d’innovation durable.

« La BT a été la première banque à adopter la solution [Proverdy], testée sur des données réelles, ouvrant la voie à une généralisation auprès des filiales. »

Un accompagnement sur mesure et un renouvellement continu

La BT accompagne les startups incubées jusqu’à leur maturité. Une fois leurs levées de fonds réussies, elles deviennent autonomes, laissant la place à de nouvelles initiatives. Ce renouvellement régulier permet d’intégrer des projets plus directement liés à l’activité bancaire, notamment autour de la sécurité des données, de la finance verte ou de l’optimisation des processus internes.

LABTINNOV s’inscrit ainsi dans une logique de continuité : accélérer l’innovation tout en renforçant l’impact social et environnemental.

« L’innovation peut être technologique, sociale et écologique à la fois. »

« Un catalyseur d’innovation »

Pour Amara Bouzayani, LABTINNOV est un espace où les collaborateurs s’approprient les nouvelles technologies, où les startups trouvent un terrain d’expérimentation réel, et où la banque construit des solutions durables, utiles et scalables.

Il résume cette ambition en une phrase : « Nous voulons que LABTINNOV soit un catalyseur d’idées et un tremplin pour les talents. »

Amel Belhadj Ali