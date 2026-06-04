Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé, lors de sa réunion tenue, mercredi, 3 juin 2026, de maintenir son taux directeur inchangé à 7%.

Le conseil a réaffirmé la nécessité de poursuivre une politique monétaire prudente, visant à préserver la stabilité des prix, à contenir les anticipations inflationnistes et à soutenir la résilience des équilibres macroéconomiques, indique un communiqué publié par la BCT.

La réunion a permis d’examiner les évolutions économiques, monétaires et financières récentes, tant à l’échelle internationale que nationale, ainsi que la dynamique de l’inflation et les risques entourant ses perspectives.

Sur le plan national, la croissance économique s’est établie à 2,6 % en glissement annuel au premier trimestre 2026. « Bien qu’en léger recul par rapport au trimestre précédent (2,7%), elle demeure supérieure au niveau enregistré une année auparavant, qui s’était situé à 1,6% », a noté l’Institut d’émission.

Et de préciser que cette évolution reflète notamment, le redressement du secteur des services, la bonne tenue du secteur agricole ainsi que la résilience de certaines branches du secteur industriel, et ce, en dépit de la contraction notable de l’activité dans le secteur de la construction.

Au niveau du secteur extérieur, la bonne tenue de la balance des services et des revenus des facteurs a continué de soutenir l’évolution de la balance courante et d’atténuer l’impact du creusement du déficit commercial, engendré notamment, par la hausse de la facture énergétique.

Ainsi, le déficit courant s’est réduit à 2.731 MD (ou 1,5 % du PIB), au terme du mois d’avril 2026, contre 2.957 MD (ou 1,7 % du PIB) un an auparavant.

Hors énergie, la balance courante a dégagé un excédent de +1.461 MD, à fin avril 2026, contre +726 MD, une année auparavant.

Les avoirs nets en devises ont poursuivi leur consolidation graduelle pour se situer à 25,5 milliards de dinars (ou 104 jours d’importations), à la date du 2 juin 2026, contre 22,6 milliards de dinars (98 jours d’importations) une année auparavant.

S’agissant des prix à la consommation, le taux d’inflation s’est accéléré en avril 2026 pour s’établir à 5,5%, contre 5,0% le mois précédent.

Cette hausse reflète, principalement, la forte progression des prix des produits alimentaires frais, dont le rythme d’augmentation a atteint 13,3%, contre 10,9% en mars 2026, ainsi que la poursuite du renforcement de l’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix à la consommation « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés », qui s’est élevée à 5,0%, contre 4,8% un mois auparavant.

En revanche, l’inflation des produits à prix administrés a enregistré une légère détente, revenant à 1,0% en avril 2026 contre 1,2% le mois précédent, en lien avec le maintien du gel des prix des principaux produits de base.

Le Conseil relève que les pressions inflationnistes d’origine externe se sont récemment accrues et que leur transmission à la structure des prix domestiques constitue un facteur de risque haussier pour l’évolution future de l’inflation.

À l’échelle internationale, l’environnement économique demeure entouré de risques élevés, dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient, dont les répercussions continuent d’affecter les marchés mondiaux des matières premières et des produits alimentaires de base. Parallèlement, l’inflation a enregistré une accélération dans les principales économies au cours du mois d’avril 2026.

La persistance de l’inflation sous-jacente a, en outre, contribué au maintien de l’inflation globale à des niveaux supérieurs aux objectifs des banques centrales durant les premiers mois de l’année.

Dans ce contexte, les principales banques centrales ont opté pour le statu quo lors de leurs dernières réunions de politique monétaire, au regard des incertitudes entourant les perspectives d’évolution des prix.