Dans un secteur de l’assurance en pleine transformation digitale, où l’expérience client, la rapidité de remboursement et la lutte contre la fraude deviennent des enjeux stratégiques majeurs, la startup EYST Technology, co-fondée par l’entrepreneur tunisien Marwen Amamou, redéfinit les standards de l’indemnisation.

Dans ce contexte, 216 Capital annonce son entrée au capital d’EYST Technology à travers un investissement à six chiffres afin d’accompagner l’accélération technologique et l’expansion internationale de la startup.

Une rupture technologique au cœur du parcours assuré

Fondée en 2022, EYST Technology développe une plateforme SaaS permettant aux assureurs de moderniser l’indemnisation des sinistres grâce à l’émission de cartes bancaires virtuelles créditées instantanément du montant du remboursement.

Cette technologie permet aux assurés de régler immédiatement leurs dépenses, sans avoir à avancer les frais, transformant ainsi un modèle traditionnellement fondé sur le remboursement différé en une expérience de paiement immédiate, fluide et intégrée.

Accessible directement depuis les applications mobiles ou interfaces web des assureurs, la solution d’EYST Technology place l’expérience utilisateur au cœur du parcours assurantiel tout en apportant davantage de rapidité, de simplicité et de transparence.

Une levée de fonds pour accélérer la roadmap produit et l’expansion internationale

Grâce à ce financement, EYST Technology prévoit de :

Accélérer sa feuille de route produit autour de nouvelles fonctionnalités stratégiques telles que le cashback, l’intégration renforcée aux systèmes d’information des assureurs et la data intelligence,

Renforcer ses équipes, notamment sur les pôles Sales et Data,

Préparer son expansion internationale en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie.

Cette nouvelle étape doit permettre à EYST Technology de consolider sa position sur le marché de l’assurance digitale tout en accélérant le déploiement de sa technologie auprès d’acteurs assurantiels internationaux.

“EYST Technology répond à un enjeu structurel du secteur de l’assurance avec une solution technologique capable de transformer en profondeur l’expérience d’indemnisation. Leur capacité à combiner instantanéité du paiement, exploitation de la donnée et maîtrise du risque constitue un avantage concurrentiel fort dans un marché en pleine mutation” déclare Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital.

EYST dispose déjà d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs basée en Tunisie, qui contribue activement au développement technologique de la plateforme. Cette présence locale s’inscrit dans la volonté de la startup de s’appuyer sur les talents tunisiens pour accompagner sa croissance internationale.

Une plateforme qui combine paiement, data et maîtrise du risque

Au-delà de l’instantanéité des remboursements, EYST Technology se différencie par son approche technologique centrée sur le contrôle et la valorisation de la donnée.

Les cartes de paiement virtuelles émises par la plateforme permettent notamment :

De limiter les usages à certaines catégories de dépenses ou bénéficiaires,

De renforcer la traçabilité des transactions,

De détecter plus efficacement les comportements suspects grâce à l’analyse des données en temps réel.

Cette approche permet aux assureurs de disposer d’une nouvelle couche de données transactionnelles et comportementales pour améliorer le suivi des remboursements, la détection de fraude et la prise de décision.

En combinant paiement, data intelligence et expérience client, EYST Technology s’impose ainsi comme un acteur innovant à l’intersection de l’InsurTech et des technologies de paiement.

« L’arrivée de 216 Capital marque une étape importante pour EYST. Au-delà du financement, nous partageons une même ambition : moderniser l’expérience d’indemnisation grâce à une technologie qui combine paiement instantané, maîtrise du risque et exploitation intelligente de la donnée. » précise Marwen Amamou, cofondateur et CTO chez EYST Technology.

A propos de 216 Capital :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc