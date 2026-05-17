La commission centrale de gestion des risques douaniers a annoncé l’intégration d’un module basé sur l’intelligence artificielle au sein du système national de sélectivité douanière.

Un outil basé sur l’apprentissage automatique

Selon un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue récemment au siège de la direction générale des douanes, ce nouveau dispositif technologique repose sur des algorithmes d’apprentissage automatique. Il vise à améliorer la précision et la qualité du traitement des déclarations en douane.

Les autorités indiquent que le lancement de ce moteur d’intelligence artificielle s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude douanière.

Accélérer les procédures de dédouanement

Le dispositif doit également contribuer à fluidifier les échanges commerciaux grâce à une accélération des procédures de dédouanement et de mainlevée des marchandises pour les opérateurs économiques conformes.

Cette approche vise à réduire les délais de traitement tout en renforçant le ciblage des opérations nécessitant un contrôle approfondi.

Une étape dans la modernisation de la douane tunisienne

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation de la douane tunisienne. L’administration souligne sa volonté de maintenir un équilibre entre l’exigence de contrôle et la facilitation du commerce légal.

À travers ce projet, les douanes tunisiennes cherchent à renforcer l’efficacité des mécanismes de gestion des risques tout en accompagnant la transformation numérique des services administratifs liés au commerce extérieur.