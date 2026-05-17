Le KIA Tunis Open 2026 s’est achevé samedi au Tennis Club de Tunis avec plusieurs rencontres marquantes. Organisé dans le cadre de l’ATP Challenger Tour, le tournoi a réuni des joueurs internationaux et plusieurs représentants tunisiens durant entre le 11 au 16 mai 2026.

Tristan Boyer remporte le tournoi

La finale du KIA Tunis Open 2026 s’est disputée le 16 mai à Tunis. Tristan Boyer a dominé Dali Blanch en deux sets (6-1, 6-0) sur le court central du Tennis Club de Tunis. Boyer a conclu le match en moins d’une heure.

Avant la finale, les demi-finales du 15 mai avaient opposé Dali Blanch à Kimmer Coppejans et Tristan Boyer à Iñaki Montes-De La Torre. Les deux rencontres se sont jouées en trois sets.

Participation tunisienne au tableau principal

Plusieurs joueurs tunisiens étaient engagés dans cette édition 2026 du tournoi. Moez Echargui, tête de série numéro 2, Skander Mansouri et Aziz Ouakaa ont participé au tableau principal.

Les résultats des premiers tours montrent cependant une élimination rapide des joueurs tunisiens engagés dans le tableau principal. Moez Echargui a été battu par Jay Clarke, tandis qu’Aziz Ouakaa s’est incliné face à Bernard Tomic.

Un tournoi inscrit dans le calendrier ATP Challenger

Le KIA Tunis Open est organisé au Tennis Club de Tunis et fait partie de l’ATP Challenger Tour. Les tableaux officiels et les résultats quotidiens ont été relayés par les plateformes ATP, Tennis.com et les réseaux sociaux de KIA Tunisie et du Tennis Club de Tunis durant toute la semaine.