Le ministère tunisien de la Santé a affirmé, dimanche 17 mai, qu’aucun cas d’infection par le virus « Hanta » n’a été enregistré en Tunisie à ce jour. Dans un communiqué, le département a indiqué avoir renforcé le système de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique afin d’assurer une détection précoce et une prise en charge rapide de toute évolution potentielle.

Le ministère précise suivre de manière continue la situation épidémiologique liée au virus en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les instances sanitaires internationales compétentes. Cette surveillance intervient après l’enregistrement récent de cas chez des voyageurs à bord d’un navire de croisière international.

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Des cas jugés limités

Selon les données publiées par l’OMS, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et les autorités sanitaires concernées, le nombre de cas confirmés et suspects reste limité.

Les enquêtes épidémiologiques et de laboratoire en cours indiquent que les cas recensés sont liés à la souche « Andes », appartenant à la famille des virus Hanta présents dans certaines régions d’Amérique du Sud.

Le ministère explique que cette souche peut, dans des conditions particulières et limitées, se transmettre entre humains en cas de contact étroit et prolongé. Il souligne toutefois qu’elle ne se transmet pas facilement dans les conditions de vie quotidienne ordinaires.

Surveillance et suivi des personnes exposées

Les opérations d’investigation épidémiologique ont permis d’identifier les personnes exposées au virus. Ces dernières ont été placées en quarantaine et sous surveillance sanitaire conformément aux protocoles en vigueur.

Le ministère indique qu’aucun indicateur de propagation communautaire large n’a été enregistré jusqu’à présent.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires recommandent aux voyageurs de respecter les consignes d’hygiène générales pendant leurs déplacements et de contacter les services sanitaires en cas d’apparition de symptômes comme la fièvre ou des difficultés respiratoires.

Appel à éviter les rumeurs

Le ministère de la Santé a également appelé les citoyens et les médias à se référer exclusivement aux communiqués officiels et aux informations émanant des instances sanitaires internationales compétentes.

De son côté, le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Riyadh Daghfous, avait déclaré auparavant à l’agence TAP qu’il n’y avait pas lieu de craindre une propagation du virus Hanta en Tunisie. Il a assuré que la situation actuelle ne présente pas un état épidémique dans le pays.