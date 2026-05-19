La cinquième édition de GATBIKE, organisée par GAT ASSURANCES et la Fédération Tunisienne de Cyclisme, se tiendra le dimanche 24 mai à partir de 8h30 dans l’exceptionnel site archéologique « Horrea Caelia » à Hergla, Sousse.

Au fil des années, GATBIKE Challenge s’impose comme un rendez-vous incontournable. Passionnés de cyclisme, sportifs de haut niveau, amateurs et familles se retrouvent autour d’une manifestation fédératrice, ouverte à tous et riche de sens.

Bien plus qu’un simple événement sportif, le GATBIKE Challenge incarne un ensemble de valeurs fortes que GAT ASSURANCES défend : les valeurs sportives — l’effort, le dépassement de soi et la promotion de la santé ; les valeurs familiales — une manifestation conviviale où petits et grands se retrouvent dans une atmosphère chaleureuse ; les valeurs environnementales — promouvoir le vélo, un moyen de transport durable et respectueux de la nature ; et les valeurs culturelles — la mise en valeur des sites archéologiques tunisiens. GATBIKE permettant chaque année aux participants et visiteurs de découvrir un nouveau site.

Après Oudhna, Thuburbo Majus, Pupput et le théâtre antique de Carthage, c’est au tour du site archéologique exceptionnel « Horrea Caelia » à Hergla d’accueillir cette édition, offrant un cadre majestueux et symbolique.

Lors d’une conférence de presse organisée le mardi 19 mai 2026 au siège de GAT ASSURANCES, M. Riadh Badr, Directeur Général Adjoint de GAT ASSURANCES, a déclaré : « Pour l’édition 2025, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 1 700 amateurs de cyclisme, un chiffre qui reflète clairement la croissance continue de GATBIKE d’année en année. Cette fidélité illustre l’importance des valeurs telles que le sport, la culture et la solidarité. Notre ambition reste de rendre le cyclisme accessible à tous, de sensibiliser sur l’importance de préserver notre environnement, et de mettre en valeur notre patrimoine archéologique. GATBIKE bien plus qu’une course, c’est un rendez-vous qui allie passion, découverte et engagement. »

De son côté, M. Makrem BOUZID, président de la Fédération Tunisienne de Cyclisme, a déclaré : « GATBIKE incarne l’esprit du cyclisme tunisien dans toutes ses dimensions humaines et sportives. C’est une manifestation accessible à tous, réunissant amateurs, professionnels et familles dans un cadre convivial. Cet événement offre également une opportunité unique de découvrir des parcours variés, renforçant ainsi la prise de conscience de l’importance de préserver le patrimoine naturel et culturel de la Tunisie. La diversité des parcours et des catégories de participants fait de GATBIKE une expérience complète. »

Pour cette cinquième édition, mer et patrimoine se conjuguent dans une expérience unique avec des parcours adaptés à tous les niveaux (20 km, 30 km, 55 km et 70 km). La journée sera ponctuée d’activités récréatives, dans une ambiance familiale à la fois chaleureuse et dynamique, transformant GATBIKE en un véritable rendez-vous festif et convivial ouvert à tous. Des jeux et animations pour enfants, des visites guidées du site archéologique, une exposition des produits de l’artisanat et beaucoup d’autres surprises attendent les présents.

Les inscriptions se poursuivent dans les points de retrait des dossards jusqu’à jeudi à 12h00.

Pour plus d’informations, visitez http://www.gatbike.tn