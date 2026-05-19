L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce, pour la journée de mardi, un temps globalement variable sur l’ensemble du pays. Le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, sans changement majeur des conditions générales.

Un ciel nuageux sur l’ensemble du territoire

Selon les prévisions de l’INM, des nuages passagers concerneront l’ensemble des régions du pays. Ces formations nuageuses évolueront au fil de la journée sans indication de perturbation significative. Le temps restera donc instable par intermittence, mais sans phénomènes météorologiques majeurs signalés.

Des vents faibles à modérés selon les régions

Le vent soufflera du secteur nord sur les régions du Nord et du Centre. Dans le Sud, il sera orienté du secteur est. L’INM précise que ces vents resteront globalement faibles à modérés sur l’ensemble du territoire. Aucune intensification notable n’est annoncée pour cette journée.

Une mer peu agitée dans le golfe de Tunis

En mer, les conditions resteront relativement calmes. La mer sera peu agitée à localement moutonneuse dans le golfe de Tunis. Cette situation traduit une activité maritime stable, sans risque particulier signalé pour la navigation côtière durant la journée.

Températures en légère hausse

Les températures connaîtront une légère hausse. Les maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés sur les côtes ainsi que sur les hauteurs. Dans le reste des régions, elles varieront entre 26 et 31 degrés. Cette évolution confirme un léger réchauffement par rapport aux jours précédents, tout en restant dans des niveaux saisonniers.

Un temps stable mais variable

L’ensemble du pays connaîtra ainsi une journée dominée par des conditions météorologiques stables, avec une alternance de nuages passagers, des vents modérés et une mer peu agitée. Les variations de température resteront modérées, sans épisode extrême annoncé par l’INM.