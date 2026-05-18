Les participants à une conférence-débat organisée, lundi, à Tunis, sur le thème « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour le bâtiment durable de demain ? », ont souligné la nécessité de repenser les modèles de construction afin de répondre aux mutations environnementales, énergétiques et technologiques accélérées. Il s’agit, également, de renforcer la capacité des villes à résister et à s’adapter aux changements climatiques.

Cette manifestation est organisée à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), avec la participation de représentants d’institutions, d’experts, d’architectes et de professionnels du secteur du bâtiment, ainsi que de représentants du « Paris Builders Show 2026 » (Salon international de la construction de Paris).

Lors de son intervention, le Président de la CCITF, Khelil Chaibi a affirmé que le secteur du bâtiment connaît, aujourd’hui, une véritable transformation imposée par les enjeux environnementaux, énergétiques, les exigences de décarbonation, les mutations urbaines et le progrès technologique.

Et de poursuivre que la construction de demain ne sera plus pensée de la même manière qu’auparavant.

Les bâtiments de demain devront être plus intelligents, moins énergivores et plus résilients, tout en mettant l’accent sur la qualité de vie, ainsi que sur l’intégration des questions liées à la gestion des ressources, à l’adaptation climatique et aux transformations urbaines à toutes les étapes de la construction et de la planification, a indiqué Chaibi.

Le Président la CCITF a, par ailleurs affirmé que cette conférence vise à réunir les différents acteurs du secteur afin d’échanger leurs expériences et leurs visions concernant les transformations que connaît ce domaine.

Les discussions s’articulent autour de deux thèmes principaux

Le premier porte sur la construction durable et écologique, la décarbonation et la ville résiliente face au climat, tandis que le second est consacré aux technologies modernes telles que l’intelligence artificielle, la modélisation des informations du bâtiment, les jumeaux numériques et leur impact sur les métiers, les usages et les performances des bâtiments.

De son côté, Jean-Philippe Guillon, directeur du département construction dans une entreprise française, a souligné que la Tunisie figure depuis des années parmi les principaux pays qui participent à cette manifestation internationale, faisant savoir que cette édition se tiendra du 28 septembre au 1er octobre à Paris Expo Porte de Versailles.

Elle regroupe quatre salons spécialisés; à savoir les matériaux de construction, les équipements thermiques, les salles de bains et les solutions de rénovation énergétique.

Il a indiqué que la rénovation énergétique des bâtiments constitue l’un des principaux enjeux de la période à venir.

Et d’ajouter que l’édition 2026 accordera une plus grande importance au contenu et aux conférences internationales, à travers l’organisation d’environ 500 séminaires internationaux sur deux jours, avec la participation d’intervenants de plusieurs pays pour discuter des questions de la construction durable, de la transition énergétique et urbaine.

Guillon a précisé que la prochaine édition misera sur le renforcement de la présence internationale et la discussion des grands enjeux liés à la construction durable, à la rénovation urbaine et à la transition énergétique, soulignant que la Tunisie s’est classée deuxième en 2024 en termes de nombre de visiteurs internationaux, avec un taux de participation de 10 %, soit plus de 2 000 visiteurs.

Les intervenants, lors de cette conférence, ont été unanimes quant à l’importance d’accélérer l’adoption des solutions intelligentes, outre l’innovation environnementale dans les projets de construction et de rénovation, afin de garantir la durabilité des villes, d’améliorer la qualité de vie et de réduire l’empreinte carbone du secteur.