La production nationale d’électricité a enregistré, à fin mars 2026, une hausse de 7% pour se situer à 4493 GWh (y compris autoproduction renouvelable), contre 4212 GWh à fin mars 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié, lundi, par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 2%, alors que les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 9% des besoins du marché local à fin mars 2026.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 92% de la production nationale à fin mars 2026. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 7,3%, d’après le même document.

Par ailleurs, environ 455 Mégawatts (MW) de toitures photovoltaïques ont été installée à fin mars 2026 dans le secteur résidentiel et 123 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

Pour ce qui des ventes d’électricité, elles ont enregistré une légère hausse de 1% entre fin mars 2025 et fin mars 2026. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 7%, tandis que celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une légère baisse de 1%.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

L’observatoire a fait remarquer que les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 61% de la totalité de la demande des clients Haut Tension & Moyen Tension (HT&MT) à fin mars 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse des ventes. Il s’agit principalement de l’industrie chimique et du pétrole (-7%), les ventes de l’industrie métallurgique de base (-1%), les industries extractives (- 3%) et les industries des matériaux de construction (-6).