Le portefeuille franchit un nouveau cap symbolique à la Bourse de Tunis. À la clôture du 15 mai 2026, sa valorisation atteint 58.892 DT, soit une performance cumulée de +17,79%, contre environ +14,95% pour le Tunindex sur la même période selon le graphe comparatif. Le portefeuille grimpe désormais au 248e rang sur plus de 14.100 participants, confirmant une nette surperformance face au marché tunisien.
Cette progression intervient dans un contexte boursier particulièrement favorable. Le Tunindex a franchi cette semaine le seuil historique des 17.000 points, terminant à 17.383,37 points, en hausse hebdomadaire de 5,18%, tandis que le Tunindex20 a gagné 5,34%. Les volumes échangés ont atteint près de 229 MDT, signe d’un retour massif des flux sur les grandes capitalisations.
Les industrielles tirent le portefeuille
Le principal moteur reste incontestablement SOTUVER. Le titre bondit désormais à 30,73 DT, affichant une plus-value latente supérieure à 86% dans le portefeuille. La verrerie industrielle confirme son statut de locomotive de la cote tunisienne, portée par la forte rotation sectorielle observée cette semaine sur les matériaux de base et les industrielles exportatrices.
Le portefeuille bénéficie également de la bonne tenue de :
- Poulina Group Holding (+22,4%)
- TPR (+17,7%)
- Amen Bank (+26%)
- Arab Tunisian Lease (+35,8%)
Cette dynamique reflète parfaitement la physionomie actuelle du marché tunisien : une préférence marquée des investisseurs pour les valeurs cycliques, financières et industrielles, au détriment des compartiments défensifs.
Une allocation désormais très proche d’un portefeuille institutionnel
L’évolution récente rapproche progressivement le portefeuille des allocations recommandées par plusieurs intermédiaires institutionnels, notamment Tunisie Valeurs, dont les “Stock Picks 2026” privilégient précisément :
- BIAT
- Amen Bank
- SOTUVER
- One Tech Holding
- TPR
- Délice Holding
Or, ces valeurs constituent aujourd’hui le cœur de la performance de notre performance virtuel.
La présence simultanée de bancaires liquides, de leaders industriels et de valeurs de croissance technologique permet désormais au portefeuille d’afficher un profil beaucoup plus robuste qu’au début du challenge.
La phase psychologique change
Avec moins de 3 000 DT de liquidités, le portefeuille entre désormais dans une phase plus délicate :
la gestion des gains.
Le sujet n’est plus de “construire” le portefeuille mais :
- protéger les plus-values,
- éviter les excès de concentration,
- gérer les risques de consolidation après l’euphorie récente.
Le rallye actuel commence en effet à produire des écarts importants entre les valorisations et les fondamentaux de certaines valeurs spéculatives.
Les prochaines séances seront déterminantes
Le portefeuille conserve une forte exposition aux leaders du momentum :
- SOTUVER
- Poulina
- Amen Bank
- One Tech
- BIAT
Mais plusieurs signaux techniques plaident désormais pour davantage de discipline.
La poursuite du rally dépendra essentiellement :
- du maintien des volumes sur les banques,
- de la capacité des industrielles à prolonger leur dynamique,
- et de l’absence de prises de bénéfices brutales après la forte accélération des dernières semaines.
Pour l’instant, le marché tunisien reste clairement en territoire haussier. Mais plus la hausse devient verticale, plus la gestion du risque redevient centrale.
Recommandations pour la semaine prochaine
Le portefeuille est désormais performant, mais très exposé au momentum. La priorité n’est plus d’acheter beaucoup, mais de protéger les gains sans casser la dynamique.
Conserver les leaders
SOTUVER
À conserver. C’est la locomotive du portefeuille, mais à +86,98%, il faut éviter tout renforcement. Surveiller une éventuelle prise de bénéfices.
AMEN BANK / BIAT / ATL
À conserver. Les financières restent dans le sens du marché. AMEN et ATL sont particulièrement bien orientées.
POULINA / ONE TECH
À conserver. Deux lignes solides pour équilibrer entre industrie, consommation et technologie.
Surveiller les lignes à ajuster
TPR
Le titre revient bien après un démarrage faible. À conserver pour l’instant, mais surveiller. Si la hausse se poursuit, il peut devenir un vrai relais de performance.
SFBT / Délice
Profils défensifs. À conserver, mais pas à renforcer en priorité dans une semaine où les financières et industrielles dominent.
Gestion du risque
Avec seulement 2 988 DT de liquidités, il faut éviter les arbitrages trop nombreux.
La bonne stratégie :
- ne pas vendre les gagnants trop tôt ;
- ne pas renforcer SOTUVER ;
- garder une petite poche de liquidité ;
- alléger seulement si une valeur montre un retournement net.
Action concrète proposée
Scénario central : ne rien bouleverser lundi.
Observer les deux premières heures de cotation.
Si le marché reste haussier :
👉 conserver tout le portefeuille.
Si SOTUVER ouvre très fort puis faiblit :
👉 vendre partiellement 50 à 75 actions pour sécuriser une partie du gain.
Si TPR confirme sa reprise :
👉 conserver et laisser courir.
Verdict
La semaine prochaine doit être une semaine de pilotage tactique, pas de reconstruction.
Objectif : viser le Top 200, tout en protégeant la forte avance déjà acquise.