Le portefeuille franchit un nouveau cap symbolique à la Bourse de Tunis. À la clôture du 15 mai 2026, sa valorisation atteint 58.892 DT, soit une performance cumulée de +17,79%, contre environ +14,95% pour le Tunindex sur la même période selon le graphe comparatif. Le portefeuille grimpe désormais au 248e rang sur plus de 14.100 participants, confirmant une nette surperformance face au marché tunisien.

Cette progression intervient dans un contexte boursier particulièrement favorable. Le Tunindex a franchi cette semaine le seuil historique des 17.000 points, terminant à 17.383,37 points, en hausse hebdomadaire de 5,18%, tandis que le Tunindex20 a gagné 5,34%. Les volumes échangés ont atteint près de 229 MDT, signe d’un retour massif des flux sur les grandes capitalisations.

Les industrielles tirent le portefeuille

Le principal moteur reste incontestablement SOTUVER. Le titre bondit désormais à 30,73 DT, affichant une plus-value latente supérieure à 86% dans le portefeuille. La verrerie industrielle confirme son statut de locomotive de la cote tunisienne, portée par la forte rotation sectorielle observée cette semaine sur les matériaux de base et les industrielles exportatrices.

Le portefeuille bénéficie également de la bonne tenue de :

Poulina Group Holding (+22,4%)

(+22,4%) TPR (+17,7%)

(+17,7%) Amen Bank (+26%)

(+26%) Arab Tunisian Lease (+35,8%)

Cette dynamique reflète parfaitement la physionomie actuelle du marché tunisien : une préférence marquée des investisseurs pour les valeurs cycliques, financières et industrielles, au détriment des compartiments défensifs.

Une allocation désormais très proche d’un portefeuille institutionnel

L’évolution récente rapproche progressivement le portefeuille des allocations recommandées par plusieurs intermédiaires institutionnels, notamment Tunisie Valeurs, dont les “Stock Picks 2026” privilégient précisément :

BIAT

Amen Bank

SOTUVER

One Tech Holding

TPR

Délice Holding

Or, ces valeurs constituent aujourd’hui le cœur de la performance de notre performance virtuel.

La présence simultanée de bancaires liquides, de leaders industriels et de valeurs de croissance technologique permet désormais au portefeuille d’afficher un profil beaucoup plus robuste qu’au début du challenge.

La phase psychologique change

Avec moins de 3 000 DT de liquidités, le portefeuille entre désormais dans une phase plus délicate :

la gestion des gains.

Le sujet n’est plus de “construire” le portefeuille mais :

protéger les plus-values,

éviter les excès de concentration,

gérer les risques de consolidation après l’euphorie récente.

Le rallye actuel commence en effet à produire des écarts importants entre les valorisations et les fondamentaux de certaines valeurs spéculatives.

Les prochaines séances seront déterminantes

Le portefeuille conserve une forte exposition aux leaders du momentum :

SOTUVER

Poulina

Amen Bank

One Tech

BIAT

Mais plusieurs signaux techniques plaident désormais pour davantage de discipline.

La poursuite du rally dépendra essentiellement :

du maintien des volumes sur les banques,

de la capacité des industrielles à prolonger leur dynamique,

et de l’absence de prises de bénéfices brutales après la forte accélération des dernières semaines.

Pour l’instant, le marché tunisien reste clairement en territoire haussier. Mais plus la hausse devient verticale, plus la gestion du risque redevient centrale.