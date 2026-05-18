Le Tunindex, indice phare de la Bourse de Tunis, a franchi le seuil historique des 17 000 points pour clôturer à 17 383,37 points, signant une hausse hebdomadaire de 5,18 %. Ce rallye boursier exceptionnel est soutenu par un volume d’échange global de 228,87 MDT et une forte poussée des valeurs bancaires et industrielles.

Derrière cette progression généralisée, le marché laisse apparaître une rotation sectorielle plus sélective, les compartiments défensifs évoluant à un rythme nettement plus modéré.

ANALYSE “TOP-DOWN” (Indices & rythme)

Tunindex

Clôture hebdomadaire : 17 383,37 points

Variation hebdomadaire : +5,18%

Performance annuelle : +29,24%

Tunindex20

Clôture hebdomadaire : 7 707,10 points

Variation hebdomadaire : +5,34%

Performance annuelle : +28,98%

Le marché tunisien confirme une séquence bullish particulièrement soutenue. La progression simultanée du Tunindex et du Tunindex20 traduit une extension de la hausse vers les principales capitalisations du marché, avec une accélération visible du momentum sur les financières et les valeurs industrielles.

Sur le plan technique, le franchissement du seuil des 17 000 points renforce la dynamique haussière du Tunindex, désormais installé sur de nouveaux sommets hebdomadaires. Le Tunindex20 poursuit quant à lui sa surperformance relative, illustrant une concentration des flux sur les titres les plus liquides de la cote.

LIQUIDITÉ & VOLUMES (lecture marché)

Capitaux traités hebdomadaires : 228,87 MDT

Capitaux du marché principal : 96,82 MDT

Transactions sur le marché principal : 21 952 échanges

Quantités échangées : 7 938 915 titres

Moyenne quotidienne des capitaux traités : 19,36 MDT

La semaine a été marquée par une nette intensification de la liquidité. Les capitaux traités ont progressé fortement par rapport à la période précédente, traduisant un retour plus agressif des flux vers les grandes capitalisations.

L’activité demeure toutefois concentrée sur un noyau réduit de valeurs dominantes, notamment les banques et les industrielles exportatrices, ce qui confirme un marché davantage tiré par le leadership des blue chips que par une hausse uniforme de l’ensemble de la cote.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE

Secteurs moteurs

Matériaux de base : +13,71% Banques : +6,29% Sociétés financières : +6,13%

Secteurs à la traîne

Biens de consommation : +1,53% Agroalimentaire : +1,50%

Le leadership du marché s’est déplacé vers les compartiments cycliques et financiers. Les matériaux de base ont dominé la semaine avec une progression à deux chiffres, signe d’un fort regain d’intérêt sur les valeurs industrielles et de construction.

Les banques ont confirmé leur rôle de moteur structurel du Tunindex, tandis que les sociétés financières ont bénéficié d’un courant acheteur soutenu. À l’inverse, les secteurs traditionnellement plus défensifs, notamment l’agroalimentaire et les biens de consommation, ont affiché une progression plus limitée, illustrant une préférence marquée des investisseurs pour les segments à plus forte dynamique.

FOCUS VALEURS

Top performances

Valeur Variation hebdo Cours de clôture STB +31,79% 6,280 TND SOTETEL +22,29% 5,630 TND TPR +20,15% 5,820 TND STA +16,94% 85,950 TND ATB +15,59% 4,330 TND

Les meilleures performances de la semaine traduisent une accélération marquée du momentum sur les financières et les industrielles. STB a dominé les échanges spéculatifs avec une progression supérieure à 30%, tandis que SOTETEL et TPR ont prolongé leur phase d’expansion dans un marché particulièrement porteur.

baisses hebdomadaires

Valeur Variation hebdo Cours de clôture BTE (ADP) -10,33% 5,300 TND ASSAD -7,43% 2,840 TND CELLCOM -5,07% 2,090 TND TUNISIE LEASING -3,68% 13,500 TND ICF -2,96% 85,250 TND

Certaines valeurs ont subi des prises de bénéfices plus marquées après des phases de volatilité accrue. Les replis sont néanmoins restés contenus dans un environnement globalement haussier.

Valeurs les plus échangées

Top 5 par capitaux traités

BNA : 17,20 MDT SOTUVER : 12,02 MDT ONE TECH HOLDING : 7,62 MDT AMEN BANK : 6,71 MDT BAT : 5,71 MDT

Top 5 par quantités

Carthage Cement : 1 495 125 titres BNA : 793 285 titres ONE TECH HOLDING : 670 711 titres SOTUVER : 463 272 titres Tawasol Group Holding : 368 770 titres

Les flux se sont concentrés sur les valeurs les plus liquides de la cote, avec une domination persistante des banques et des industrielles. Cette concentration des échanges souligne un marché encore fortement guidé par les investisseurs institutionnels et les grandes capitalisations.

LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

BIAT

AMEN BANK

SOTUVER

ONE TECH HOLDING

TPR

Des valeurs soutenues par une forte liquidité, une présence dominante dans les échanges et un momentum toujours favorable.

👀 SURVEILLER

STB

STA

ATB

Carthage Cement

Des dossiers engagés dans une phase d’accélération haussière susceptible de déboucher sur une consolidation technique de court terme.

⚠️ PRUDENCE

BTE (ADP)

ASSAD

CELLCOM

TUNISIE LEASING

ICF

Des valeurs fragilisées par une dynamique hebdomadaire négative et une volatilité plus élevée.