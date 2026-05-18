Les travaux d’aménagement du quartier Chaker, dans la délégation de Sfax-Ouest, ont démarré cette semaine, pour un coût de plus de 2 millions de dinars, selon les autorités locales.

Le projet comprend l’entretien et la rénovation des routes, des trottoirs et des divers réseaux publics.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de deuxième génération de réhabilitation et d’intégration des quartiers résidentiels.

La municipalité de Sfax et l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine supervisent ce programme qui couvre l’aménagement de huit quartiers populaires de la zone municipale de Sfax, habités par environ 20.000 personnes, pour un coût estimé à 67,4 millions de dinars.

Les travaux de réhabilitation des quartiers Markez Kaddour et Bourguiba, inscrits dans le même programme, sont déjà achevés.

Le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers résidentiels vise à améliorer les conditions de vie des citoyens dans plusieurs quartiers des différents gouvernorats du pays.

Il prévoit entre autres l’aménagement des infrastructures de base (assainissement, évacuation des eaux pluviales, routes, éclairage public), la construction d’équipements collectifs (sportifs, culturels, de jeunesse et associatifs), l’amélioration de l’habitat et l’aménagement d’espaces industriels, économiques et artisanaux, ainsi que de lotissements destinés à la construction adjacents aux quartiers concernés.

Le programme est financé par l’Etat avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD), de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne.