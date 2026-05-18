L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), en tant que coordinateur du consortium Enterprise Europe Network – EEN Tunisie, appelle les startups tunisiennes, entreprises innovantes et acteurs technologiques à participer aux rencontres B2B, organisées en marge de l’événement international “Viva Technology 2026” (VivaTech), qui se tiendra du 17 au 20 juin 2026 à Paris – France, en partenariat avec EEN France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France (CCI Paris IDF).

“VivaTech est aujourd’hui l’un des plus grands rendez-vous mondiaux dédiés à l’innovation, aux startups, aux technologies émergentes et à la transformation digitale, réunissant chaque année des milliers d’entreprises, investisseurs, institutions et leaders technologiques internationaux”. Dans ce cadre, “une délégation tunisienne composée de startups innovantes, d’entreprises technologiques et d’acteurs de l’écosystème national de l’innovation participera à cet événement international à travers un Pavillon National Tunisien coordonné par le CEPEX en collaboration avec l’APII et S2T.

La participation à VivaTech 2026, va permettre aux entreprises tunisiennes “de développer des partenariats technologiques et commerciaux à l’international; participer à des rencontres B2B ciblées avec des startups, entreprises et partenaires internationaux; découvrir les dernières tendances en IA et data, cyber sécurité, I4.0, deeptech, smart technologies et transformation digitale, identifier des opportunités de coopération, d’investissement et d’accès aux marchés internationaux et valoriser les solutions innovantes tunisiennes auprès d’un écosystème mondial de l’innovation”, a souligné l’APII.

L’événement s’adresse notamment aux startups, PME innovantes, entreprises technologiques, structures d’appui, investisseurs, incubateurs, centres d’innovation et acteurs de la transformation digitale.

Les rencontres B2B seront organisées directement par les organisateurs sur la base des profils des entreprises et des intérêts exprimés. Les startups et entreprises intéressées peuvent transmettre leur profil de présentation à l’équipe APII / EEN Tunisie.

La date limite d’inscription aux rencontres B2B et d’envoi des profils entreprises est le 18 mai 2026, alors que l’inscription et achat des badges se fait directement via le site officiel de VivaTech : Viva Technology 2026.