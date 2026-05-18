L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisia), organise en collaboration avec la Scottish African Business Association (SABA), un séminaire économique virtuel sous le thème “Tunisie-Écosse… des perspectives prometteuses pour les opportunités d’affaires”, et ce, le jeudi 21 mai courant.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une initiative conjointe entre l’ambassade de la République tunisienne à Londres et l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis.

Ce séminaire virtuel constitue une occasion privilégiée pour explorer les opportunités de partenariat et d’affaires entre la Tunisie et le Royaume-Uni, en particulier l’Écosse, mais aussi pour identifier les secteurs à fort potentiel pour les deux parties.

Cette rencontre offre également aux participants l’occasion de découvrir des opportunités tangibles de coopération, d’exportation et d’investissement dans des domaines clés, notamment les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires, ainsi que l’éducation et la formation.

Selon l’ambassade de Tunisie à Londres, les personnes intéressées peuvent s’inscrire gratuitement via le lien électronique suivant :

httpss://www.africascot.com/event-details/tunisia-scotlan-unlocking-business-opprtunities