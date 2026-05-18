Le Congrès national de la transition énergétique, qui sera organisé par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) les 20 et 21 mai 2026, mettra en valeur les nouvelles orientations de l’agence pour la prochaine période à travers la mise en place d’une feuille de route ambitieuse axée sur la décarbonation du secteur industriel, l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, la promotion des technologies modernes, la mobilité électrique, le stockage de l’énergie et la valorisation énergétique des déchets.

Placé sous le signe “d’une transition énergétique juste, durable et innovante”, le congrès sera l’occasion de dresser un bilan de quarante ans de programmes et de politiques publiques mis en œuvre depuis la création de l’agence, en décortiquant les succès accomplis et les défis rencontrés par le secteur, outre la définition des priorités futures pour accélérer le rythme de la transition énergétique.

Cet événement vise également à concevoir une vision nationale claire pour la prochaine étape, en phase avec les engagements climatiques internationaux, afin de renforcer la position de la Tunisie en tant qu’acteur régional dans le domaine de l’énergie durable.

Le congrès sera axé sur six principaux objectifs stratégiques consistant notamment à évaluer l’impact des politiques énergétiques depuis 1985, à concevoir une vision future pour la transition énergétique, à accélérer les réformes structurelles dans le secteur, à mobiliser des financements innovants pour les projets énergétiques, à soutenir l’innovation technologique dans les domaines des réseaux intelligents et de la mobilité électrique, ainsi qu’à renforcer la coopération internationale et le positionnement régional de la Tunisie dans l’espace méditerranéen et africain.

Prennent part à ce congrès, des décideurs et des représentants d’institutions nationales et internationales, du secteur privé et de la société civile, avec plus de mille participants attendus et des dizaines d’experts et d’intervenants lors de réunions scientifiques et d’ateliers de discussion spécialisés sur l’avenir de l’énergie en Tunisie.

Cet événement sera l’occasion d’échanger les expertises et passer en revue les solutions innovantes susceptibles d’accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et plus durable.

En outre, le congrès mettra en valeur les principales étapes historiques qui ont marqué le parcours de l’ANME, depuis le lancement des premiers programmes d’électrification rurale par l’énergie solaire et d’efficacité énergétique dans le secteur industriel au cours des années quatre-vingt, en passant par le développement des programmes d’audit énergétique dans les années quatre-vingt-dix, puis le démarrage effectif des projets d’énergies renouvelables durant le nouveau millénaire, jusqu’à l’adoption de la stratégie nationale de transition énergétique, la création du fonds de transition énergétique et l’élargissement des partenariats internationaux au cours de la dernière décennie.

Selon l’ANME, “cet événement offre un espace stratégique pour évaluer quatre décennies d’action dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et prospecter les perspectives des prochaines étapes à l’horizon 2030, 2035 et 2050”.