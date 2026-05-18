Portée par un réseau dense de programmes nationaux et internationaux, LAMI MODE fondée par les sœur Lamia et Asma Hamrouni, a structuré son modèle économique, renforcé ses compétences et affirmé une vision durable profondément ancrée dans l’économie circulaire. La startup a été soutenu par STAND Up!, GTEX/MENATEX II, un accompagnement institutionnel qui a façonné son identité et accéléré son passage à l’échelle.

Lami mode a vécu un tournant décisif après son au programme STAND Up!, mis en œuvre en partenariat avec Interreg NEXT MED, MedWaves, le CITET et le CETTEX.

Ce programme a profondément transformé la manière de structurer le projet et de penser l’entreprise dans une logique méditerranéenne d’économie circulaire. Grâce à la plateforme numérique The Switchers, l’équipe a élaboré son Green Business Model (GBM), un cadre stratégique qui a clarifié la mission, la vision et les objectifs environnementaux et sociaux de la marque.

“Une trajectoire qui prouve qu’un artisanat enraciné peut devenir un levier d’innovation durable à l’échelle méditerranéenne.”

La consultation régulière de la toolbox est devenue un véritable outil d’apprentissage continu, permettant d’améliorer les pratiques, de renforcer les compétences et d’ajuster la stratégie. Cette formalisation a confirmé l’ancrage profond de LAMI MODE dans la durabilité et l’économie circulaire.

Le programme STAND Up! a également offert un accompagnement technique essentiel : exploration de nouveaux marchés, soutien en propriété intellectuelle, et appui au lancement du site e-commerce ainsi qu’au développement de la marque LINEN COLOR.

Cette dynamique a été enrichie par d’autres initiatives telles que :

le Cluster TISSAGE TRADITIONNEL SAHEL (Creative Tunisia),

PEMA II (GIZ),

Women Go Green (RedStart Tunisie),

CEED Tunisie,

Women on the Green Path (CAWTAR)

et le Centre du Commerce International (ITC).

Ces programmes ont renforcé les compétences en marketing digital, création de contenu et gestion d’entreprise durable, consolidant l’autonomie entrepreneuriale et facilitant l’accès aux premiers marchés.

“Lorsque les programmes d’appui s’alignent, ils tissent bien plus qu’un réseau : ils ouvrent la voie à une transformation profonde et pérenne.”

Un accompagnement technique et stratégique déterminant

Le programme GTEX/MENATEX II (ITC) a joué un rôle clé dans l’approfondissement de la démarche durable. Les formations portant sur la durabilité dans le secteur textile, le sourcing responsable, la comptabilité carbone, les normes et certifications environnementales et sociales, la gestion des déchets textiles, la lutte contre la contrefaçon et la digitalisation de l’industrie ont permis d’aligner le savoir-faire artisanal de LAMI MODE avec les standards internationaux, tout en préservant son identité méditerranéenne et locale.

En novembre 2025, cette trajectoire a été couronnée par l’obtention du Prix du meilleur projet éco-Innovateur lors de la compétition sud-méditerranéenne EyesOnLIFE, dédiée à l’économie circulaire.

Cette reconnaissance internationale a représenté bien plus qu’un trophée : elle a validé la vision de l’entreprise, renforcé sa crédibilité et confirmé que son engagement en faveur d’un textile circulaire, naturel et responsable s’inscrit pleinement dans les priorités environnementales méditerranéennes.

Ces expériences cumulées ont renforcé la maturité entrepreneuriale de LAMI MODE, élargi son réseau de partenaires et consolidé sa confiance. Elles ont également soutenu un engagement fort en faveur de l’autonomisation des femmes, en particulier celles issues des zones rurales, en valorisant leur rôle au sein de chaînes de valeur durables, inclusives et porteuses d’avenir.

En s’appuyant sur un écosystème institutionnel solide, LAMI MODE prouve qu’un artisanat enraciné peut devenir un levier d’innovation durable — et que lorsque les programmes d’appui s’alignent, ils tissent bien plus qu’un réseau : ils ouvrent la voie à une transformation profonde et pérenne.

A.B.A