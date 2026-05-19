LAMI MODE, la marque fondée par Lamia et Asma Hamrouni est née dans la maison parentale de Ksar Hellal, propriété familiale où l’atelier est encore installé aujourd’hui.

L’espace était modeste, aménagé par leurs propres moyens, mais la vision, elle, était immense et profondément ancrée dans des valeurs ancestrales. C’est là que tout a commencé : dans un lieu intime, chargé de mémoire, transformé en laboratoire d’idées, de couleurs et de matières.

Pour structurer leur activité et acquérir leurs premiers équipements, elles obtiennent un crédit BTS dans le cadre du programme RAIDA du ministère de la Femme. Quelques années plus tard, un cofinancement du programme WIDU Afrique leur offre l’impulsion nécessaire pour lancer officiellement la marque LINEN COLOR et renforcer leur développement.

“La rentabilité ne peut être dissociée de l’impact social et environnemental. Les partenaires doivent soutenir l’autonomisation des femmes rurales.”

Depuis ce même atelier, elles continuent à créer, teindre et innover, avançant pas à pas, avec résilience et fidélité à leur engagement écologique et artisanal.

Si leur parcours financier reste prudent, il n’en est pas moins déterminé. À ce stade, elles n’ont pas réalisé de levée de fonds auprès d’investisseurs privés. Leur croissance repose sur l’autofinancement, un microcrédit BTS et le soutien WIDU.

Mais l’avenir s’ouvre déjà : elles envisagent une levée de fonds ou un prêt d’honneur pour étendre l’atelier, acquérir de nouveaux équipements pour leur laboratoire de teinture naturelle, amorcer une production semi‑industrielle et installer un système photovoltaïque afin de renforcer leur autonomie énergétique.

“L’espace était modeste, aménagé par leurs propres moyens, mais la vision, elle, était immense et profondément ancrée dans des valeurs ancestrales.”

Le choix de leurs partenaires financiers est guidé par une exigence claire : une croissance progressive, responsable et alignée sur leurs valeurs. Pour elles, la rentabilité ne peut être dissociée de l’impact social et environnemental.

Les partenaires doivent soutenir l’autonomisation des femmes rurales, respecter une éthique rigoureuse et comprendre les enjeux de l’économie circulaire. Elles privilégient ainsi des collaborations fondées sur la confiance, la vision long terme et un engagement sincère envers la durabilité.

L’histoire de Lamia et Asma Hamrouni, rappelle que le financement n’est pas qu’une question de chiffres, mais de cohérence. Parfois, ce sont les projets les plus prudents, les plus éthiques qui tracent les trajectoires financières les plus durables

A.B.A