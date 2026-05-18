L’ambassade de Tunisie à Berlin a accueilli une rencontre consacrée aux programmes de coopération bilatérale dans le domaine migratoire entre la Tunisie et l’Allemagne, a annoncé la représentation diplomatique Tunisienne.

La réunion a rassemblé la conseillère à la mission diplomatique tunisienne, Manel Chamatoury Fattam et la responsable du programme “MEG-Shaping Development-Oriented Migration” au bureau tunisien de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), Ola Tarsim.

Les discussions ont porté sur les programmes de coopération entre les deux pays en matière de migration, notamment le programme “MEG”, qui vise à renforcer la contribution des migrants au développement de leurs pays d’origine.

Selon l’ambassade de Tunisie en Allemagne, les participants ont évoqué la possibilité de programmer des activités conjointes entre la représentation diplomatique et la GIZ dans la perspective de valoriser l’expertise des compétences tunisiennes résidant en Allemagne au profit de la Tunisie, particulièrement dans le secteur de la santé.

Le programme “MEG” (Migration et Développement) en Tunisie œuvre à renforcer le rôle de la communauté tunisienne en Allemagne dans la promotion du développement à travers des programmes d’accélération d’entreprises, la fourniture d’un soutien financier et technique, ainsi que l’accompagnement pour l’élaboration de plans d’affaires et la réalisation d’études de marché.

Le programme facilite également le transfert de connaissances et mobilise les compétences pour soutenir les projets et initiatives de la diaspora tunisienne.

Le programme ambitionne par ailleurs de valoriser l’impact positif de la migration des compétences via des mécanismes opérationnels ciblés, notamment le soutien à l’entrepreneuriat et le transfert d’expertise, ainsi que l’établissement de partenariats stratégiques, à l’image d’accords de coopération dans les domaines du développement et de l’emploi.

Il contribue également aux forums internationaux consacrés à la migration et au développement économique et social.