La Tunisie a participé, en tant qu’invitée d’honneur, à la deuxième édition du festival international « Poli International Fest », tenu les 14 et 15 mai 2026 à Bucarest (Roumanie), à l’initiative de la Faculté d’ingénierie en langues étrangères de l’Université des sciences et technologies de Bucarest « Politehnica ».

Cet événement a été marqué par la signature de 30 mémorandums d’entente entre des universités tunisiennes et roumaines, notamment avec l’Université des sciences et technologies « Politehnica » de Bucarest, l’Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Bucarest, l’Université américano-roumaine, l’Université des arts du théâtre et du cinéma de Bucarest et l’Université de musique de Bucarest, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaïd, a salué à cette occasion, le niveau exceptionnel de la coopération tuniso-roumaine dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, et notamment la décision de la partie roumaine de doubler le nombre de bourses universitaires accordées aux étudiants tunisiens, passant de 10 à 20 bourses par an, et ce, dans le cadre du programme bilatéral de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire signé dans la capitale roumaine, Bucarest, le 8 décembre 2023.

L’ambassadeur de la République tunisienne en Roumanie, Sami Naga, le directeur général de la diplomatie économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères, Mourad Belhassen, ainsi que le recteur de l’université de Gabès et représentant de la délégation universitaire tunisienne, Mahrez Ramadan, ont prononcé des discours abordant la réalité et les perspectives du renforcement de la coopération universitaire et académique entre les deux pays, ainsi que l’importance de développer des partenariats dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire.

La délégation tunisienne s’est distinguée lors de ce festival par la participation de la directrice générale du Centre international de l’économie culturelle numérique, Salwa Abdelkhalek, accompagnée d’une délégation composée de plusieurs start-ups et incubateurs, à travers le pavillon « Tunisie Tech » qui met en avant l’innovation tunisienne dans les domaines de la culture numérique et des industries créatives, ainsi que par l’organisation d’ateliers et d’une table ronde sur la technologie et l’intelligence artificielle.

Deux pavillons ont été consacrés à la promotion du patrimoine tunisien et de la destination touristique nationale, avec le soutien de l’Office national tunisien du tourisme .