Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a participé dimanche à plusieurs réunions et rencontres régionales préparatoires à Genève, dans le cadre de sa participation à la 79e session de l’Assemblée mondiale de la santé.

Les discussions ont porté sur les sujets de la souveraineté sanitaire, l’industrie pharmaceutique, la transition numérique, et l’innovation dans le secteur de la santé, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération sanitaire aux niveaux africain et international.

Lors de la rencontre consacrée à l’industrie pharmaceutique en Afrique, Ferjani a indiqué que la sécurité sanitaire en Afrique « ne peut être assurée sans une production locale solide, un transfert de technologies et des partenariats équitables permettant au continent de réduire sa dépendance et de garantir des médicaments sûrs et de qualité », selon un communiqué publié ce lundi par le ministère de la Santé.

Lors de la réunion ministérielle africaine de haut niveau organisée par le Centre africain de de contrôle et de prévention des maladies, le ministre de la Santé a appelé à la nécessité de réformer la gouvernance sanitaire mondiale, soulignant l’expérience tunisienne dans les domaines du dossier médical électronique, de l’hôpital numérique, de la télémédecine et de l’intelligence artificielle en santé.

Lors des rencontres francophones sur la santé, le ministre de la Santé a présenté la vision de la Tunisie pour la mise en place d’un système d’innovation sanitaire fondé sur les compétences, le financement, une organisation intelligente et l’adaptation de la recherche aux marchés régionaux.

Ferjani a également tenu une réunion de travail avec la directrice régionale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Lynn Sosse, au cours de laquelle il a réaffirmé la nécessité de développer de nouveaux mécanismes de coopération répondant aux priorités sanitaires nationales.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a rencontré plusieurs de ses homologues et des responsables d’organisations internationales, parmi lesquels les ministres de la Santé d’Égypte, du Soudan et du Canada, ainsi que des représentants de l’Union africaine et de l’Organisation internationale de la Francophonie, et de hauts responsables de l’Organisation mondiale de la Santé, soulignant le message de la Tunisie à Genève en faveur d’une « santé plus juste, plus souveraine et plus innovante au service de l’être humain ».