La production nationale de pétrole brut s’est située à 281 kilotonnes(kt), à fin mars 2026 enregistrant, ainsi, une baisse de 13% par rapport à fin mars 2025, selon le rapport sur “la conjoncture économique (mars 2026)”publié, lundi, par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Cette régression a touché la plupart des champs à savoir à savoir Ashtart (-62%), Ezzaouia(-100%), Gherib (-47%), Franig/Bag/Tarfa (-52%), Halk el Manzel (-11%), Adam (-17%) et Bir Ben Tartar (-41%).

Par ailleurs, la production au sein des concessions Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane, Benefsej Sud a été arrêtée, depuis le 23 septembre 2025, pour des travaux de maintenance.

Cependant, d’autres champs ont enregistré, une amélioration de production à savoir : Sidi marzoug(+80%), Cercina (+10%), Chergui (+84%), Nawara (+7%) et Ouedzar (+2%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 27.2 mille barils/j, à fin mars2025 à 25 mille barils/j à fin mars 2026, selon le même rapport.