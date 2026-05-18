L’Agence Tunisienne d’Ã©valuation et d’accrÃ©ditation dans l’enseignement supÃ©rieur et la recherche scientifique a organisÃ© ce lundi, Ã Tunis, un colloque national consacrÃ© Ã l’examen des moyens susceptibles de mettre en place un systÃ¨me plus efficace et conforme aux normes internationales d’Ã©valuation de la recherche scientifique en Tunisie, tout en tenant compte des spÃ©cificitÃ©s du paysage universitaire national.

La directrice gÃ©nÃ©rale de l’Agence, Salma Damak, a prÃ©cisÃ© dans une dÃ©claration Ã l’Agence TAP que l’organisation de ce colloque s’inscrit dans le cadre de la rÃ©vision des critÃ¨res d’Ã©valuation des activitÃ©s de recherche scientifique menÃ©es par l’Agence, et ce, selon une approche participative rÃ©unissant les diffÃ©rents acteurs du systÃ¨me de l’enseignement supÃ©rieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, dans le but d’harmoniser les cadres rÃ©glementaires nationaux avec les meilleures pratiques et expÃ©riences internationales dans ce domaine.

Elle a soulignÃ© que ce colloque constitue une Ã©tape stratÃ©gique pour dÃ©battre des moyens de dÃ©velopper un systÃ¨me dâ€™Ã©valuation plus cohÃ©rent et plus transparent, fondÃ© sur la qualitÃ© scientifique et lâ€™impact Ã©conomique et social de la recherche, tout en renforÃ§ant les principes de la science ouverte, de lâ€™intÃ©gritÃ© scientifique et de la valorisation des rÃ©sultats de la recherche.

Selon Damak, les travaux du colloque devraient aboutir Ã lâ€™Ã©laboration dâ€™une vision commune sur les orientations rÃ©centes en matiÃ¨re dâ€™Ã©valuation de la recherche scientifique, Ã lâ€™identification des principaux dÃ©fis liÃ©s Ã la mise en Å“uvre des mÃ©canismes dâ€™Ã©valuation dans le contexte tunisien, ainsi quâ€™Ã lâ€™Ã©tablissement des bases dâ€™une feuille de route pour les Ã©tapes Ã venir.

La rencontre a Ã©tÃ© ponctuÃ©e de prÃ©sentations sur les principales tendances internationales rÃ©centes en matiÃ¨re dâ€™Ã©valuation de la recherche scientifique, ainsi que de tables rondes participatives visant Ã dÃ©finir les prioritÃ©s opÃ©rationnelles et Ã formuler les principes fondamentaux pour lâ€™Ã©laboration des rÃ©fÃ©rentiels et des guides de procÃ©dures futurs.

Elle a ajoutÃ© quâ€™une fois les nouvelles normes relatives au systÃ¨me dâ€™Ã©valuation de la recherche scientifique adoptÃ©es, des sessions de formation seraient organisÃ©es Ã lâ€™intention de plus de 400 experts relevant de lâ€™Agence, afin de leur permettre dâ€™appliquer ces normes lors de lâ€™Ã©valuation des projets de recherche.

Pour sa part, le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique, Mourad Belasoued, a soulignÃ© que l’Ã©laboration d’une nouvelle stratÃ©gie nationale en matiÃ¨re de recherche et d’innovation permettrait de renforcer la position de la Tunisie en tant que pÃ´le rÃ©gional dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, et de lui permettre de s’adapter aux mutations rapides que connaÃ®t le monde.

Il a ajoutÃ© que cette stratÃ©gie vise Ã valoriser les compÃ©tences scientifiques nationales et Ã transformer les rÃ©sultats de la recherche en solutions technologiques et en start-ups soutenant la croissance Ã©conomique et le dÃ©veloppement durable, tout en renforÃ§ant le rayonnement international de la Tunisie et en attirant des partenariats et des investissements.

Il a soulignÃ© que la Tunisie dispose dâ€™un capital scientifique important, avec plus de 22 000 chercheurs et prÃ¨s de 12 000 doctorants, ainsi quâ€™une production scientifique qui la place parmi les premiers rangs en Afrique en termes de nombre de publications scientifiques et de densitÃ© de chercheurs.

MalgrÃ© ces indicateurs positifs, Belasoued a soulignÃ© que le systÃ¨me de recherche et dâ€™innovation reste confrontÃ© Ã plusieurs dÃ©fis, notamment le financement limitÃ© de la recherche scientifique et la faible contribution du secteur privÃ©, ainsi que la fragmentation des structures de recherche et la difficultÃ© de coordination entre elles, sans oublier la faiblesse de la coopÃ©ration entre les Ã©tablissements universitaires et lâ€™environnement Ã©conomique et social.

Il a ajoutÃ© que le ministÃ¨re Å“uvre pour amÃ©liorer la gouvernance et renforcer la coordination entre les diffÃ©rents acteurs, afin dâ€™orienter la recherche scientifique vers les prioritÃ©s nationales et parvenir Ã un dÃ©veloppement Ã©conomique et social durable.