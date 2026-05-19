La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de l’ordre de 963,5 millions de dinars (MD), à fin avril 2026, contre 634,5 MD, durant la même période de l’année 2025, ce qui représente une hausse de 51,9%. Ainsi, le taux de couverture s’est amélioré pour atteindre 134,6%.

D’après des données, publiées lundi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), cette évolution a été expliquée par l’accroissement des exportations à un rythme plus élevé, par rapport à celui des importations.

En fait, les exportations tunisiennes ont progressé de 25,4%, passant de près de 3 milliards de dinars, durant les quatre premiers mois de 2025, à 3,7 milliards de dinars, à fin avril 2026.

Pour ce qui est des importations, ils ont enregistré une hausse de 18,3%, pour se stabiliser au niveau de 2,7 milliards de dinars, contre 2,3 milliards de dinars, une année auparavant.