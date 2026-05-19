Un dialogue public-privé d’envergure se tiendra, mardi, à Tunis, sur le Food Quality Label (FQL, label alimentation de qualité) dans le secteur des dattes fraîches ( Deglet Nour de Tunisie), et ce en vue de s’engager dans une démarche de certification de l’excellence des dattes fraîches Deglet Nour en garantissant des caractéristiques strictes, reconnues et vérifiées tout au long de la chaîne de valeur.

S’inscrivant dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE), cet événement, réunira les acteurs clés des secteurs public et privé pour poser les jalons d’un label d’excellence, qui permettra la valorisation des exportations tunisiennes et le renforcement du positionnement de la Deglet Nour sur les marchés internationaux.

Selon un communiqué, publié lundi, par GIZ Tunisie, le dialogue public-privé constitue une étape décisive dans la structuration de la filière dattes tunisienne et sera une opportunité pour présenter le cahier des charges du Food Quality Label et ses exigences en matière de qualité, de traçabilité et de sécurité sanitaire.

En fait, les Dattes fraîches Deglet Nour certifiées par le FQL doivent être obligatoirement récoltées et conditionnées en Tunisie, cueillies à maturité et de qualité organoleptique supérieure,tout en étant sans résidus de pesticides « aux limites de quantification »

Le dialogue se présente, en outre, comme une occasion pour favoriser l’échange entre producteurs, exportateurs, organismes certificateurs et autorités publiques sur les conditions de mise en œuvre du label, ainsi que mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour d’une vision commune pour la valorisation de la Deglet Nour sur le marché mondial.

Il importe de noter que la datte Deglet Nour constitue l’un des produits phares de l’agriculture tunisienne et représente un levier majeur pour les exportations agroalimentaires du pays. Partant, la mise en place d’un label de qualité reconnu permettra de créer davantage de valeur ajoutée au bénéfice de l’ensemble de la filière, des producteurs aux exportateurs.

Pour rappel, PACE est mis en œuvre par la GIZ Tunisie à travers le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE ) et financé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.