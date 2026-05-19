Le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargé par intérim du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Salah Zouari a procédé lundi à la nomination d’un nombre de jeunes cadres au poste de directeurs généraux au sein des structures et des établissements relevant du département.

Le ministre a affirmé à cette occasion que cette mesure vise à impulser une nouvelle dynamique et à moderniser les méthodes de travail au sein de l’administration.

Selon un communiqué publié par le département, ces nominations s’inscrivent dans le droit-fil de l’orientation générale de l’Etat qui vise à confier aux jeunes des postes de responsabilité au service de la patrie.

Le ministre a en outre a exhorté les nouveaux responsables à déployer tous leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés par le ministère.

La cérémonie officielle d’installation des directeurs généraux a été présidée par le chef de cabinet du ministre, qui a représenté Salah Zouari lors de cet évènement.

Le responsable a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts afin d’améliorer la coordination interne et concrétiser les différents programmes et projets fixé par le département.