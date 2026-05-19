Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du nord a lancÃ©, lundi, un appel Ã la responsabilitÃ© environnementale pour prÃ©server la propretÃ© des plages et la richesse des Ã©cosystÃ¨mes marins, Ã lâ€™approche de la saison estivale qui connait une augmentation de la frÃ©quentation des zones cÃ´tiÃ¨res.

L’organisation rappelle Ã cet effet que plus de 84% des dÃ©chets prÃ©sents dans l’environnement marin cÃ´tier sont constituÃ©s de polymÃ¨res, principalement des matiÃ¨res plastiques. Elle estime que la pollution plastique reprÃ©sente l’un des dÃ©fis environnementaux majeurs d’aujourd’hui, menaÃ§ant directement la vie marine et brisant l’Ã©quilibre fragile des Ã©cosystÃ¨mes cÃ´tiers.

Le WWF Bureau Afrique du Nord a, Ã ce titre, rÃ©itÃ©rÃ© son appel Ã la mobilisation citoyenne Ã travers son initiative “Adopt a Beach” (Adopte une plage) visant Ã surveiller et collecter des donnÃ©es sur les dÃ©chets marins et Ã sensibiliser Ã la pollution plastique en MÃ©diterranÃ©e.

LancÃ© en collaboration avec les bureaux WWF en GrÃ¨ce et en Turquie, le programme “Adopt a Beach” a pour objectif d’encourager les bÃ©nÃ©voles, les Ã©coles et les organisations Ã “adopter” des plages spÃ©cifiques en Tunisie, en GrÃ¨ce et en Turquie pour surveiller et collecter des donnÃ©es sur les dÃ©chets marins.

L’objectif est double : encourager des comportements civiques tels que l’utilisation systÃ©matique des poubelles et l’abandon de la pratique du jet de dÃ©chets et mobiliser des volontaires pour protÃ©ger durablement les plages pour les gÃ©nÃ©rations futures.

Les personnes souhaitant s’engager dans la protection du milieu marin sont invitÃ©es Ã rejoindre lâ€™initiative Â« Adopt a Beach Â» via la plateforme dÃ©diÃ©e.