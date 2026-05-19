Le Registre National des Entreprises (RNE) a appelé l’ensemble de ses usagers à adhérer au système d’identité numérique, dans le cadre de sa transition vers la digitalisation intégrale de ses services à partir du 1er juillet 2026.

Ainsi, les démarches relatives au dépôt et au suivi des dossiers seront exclusivement effectuées via le MobileID pour les personnes physiques, ou DIGIGO pour les personnes morales.

Le RNE a souligné que ceci permettra de garantir la disponibilité des services 7/7 et 24/24, de simplifier davantage les procédures, de réduire les délais de traitement et de supprimer totalement le dépôt physique des dossiers auprès de ses guichets.

Toutefois, la même source a précisé que ses guichets resteront ouverts seulement pour le traitement des dossiers déposés avant le 1er juillet et pour garantir l’appui et la vulgarisation.