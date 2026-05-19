Alors que le tourisme de masse cherche son second souffle, le partenariat public-privé insuffle une nouvelle dynamique en Tunisie. En mobilisant plus de 1 800 cyclistes à Hergla, la 5e édition de la Gatbike démontre comment le sport d’endurance devient un levier d’inclusion économique, de valorisation patrimoniale et de diversification touristique majeure.

Une échelle internationale pour un impact local direct

L’annonce officielle faite ce mardi 19 mai 2026 par GAT Assurances et la Fédération tunisienne de cyclisme (FTC) marque un tournant structurel pour l’événement. Le dimanche 24 mai, le site archéologique de Hergla accueillera un peloton record : plus de 1 800 participants issus de 20 nationalités.

Au-delà de la performance athlétique, cette concentration démographique sur une seule journée génère des retombées immédiates pour l’économie de la région. L’intégration d’un marché ouvert pour les artisans locaux transforme l’événement sportif en une plateforme commerciale éphémère à forte valeur ajoutée, illustrant un modèle d’économie circulaire appliqué au tourisme d’événementiel.

Le patrimoine comme actif immatériel et levier d’innovation

L’ouverture exceptionnelle au public du site archéologique de Hergla, habituellement fermé, constitue le cœur de la stratégie d’attractivité de cette édition. GAT Assurances ne se contente pas d’un sponsoring classique ; l’entreprise bascule dans l’apport technologique en s’associant à une startup locale pour proposer une visite virtuelle immersive du site.

Cette numérisation du patrimoine représente un cas d’école : elle valorise l’histoire millénaire tunisienne à travers le prisme de l’innovation technologique, tout en élargissant l’accessibilité culturelle à un public élargi, bien au-delà des frontières physiques du site de course.

Inclusion et structuration : Les nouveaux KPI de l’écosystème sportif

Avec plus de 500 femmes inscrites et des parcours segmentés (du tracé grand public de 20 km au défi professionnel de 70 km traversant la forêt protégée d’El Madfoun), la Gatbike valide ses objectifs de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Cette stratégie d’inclusion résonne directement avec la vision du nouveau bureau de la FTC, installé le 14 avril dernier.

Dans ce cadre, Riadh Badr, directeur général adjoint de GAT Assurances et président du comité d’organisation, a affirmé que “cette cinquième édition revêt une dimension familiale, culturelle, inclusive et écologique par excellence. Il a indiqué que l’événement proposera des activités de loisirs destinées aux enfants, ainsi qu’une école dédiée à l’apprentissage du vélo pour les jeunes, en plus de visites guidées encadrées par des guides touristiques”.

Pour l’instance fédérale, l’enjeu dépasse la simple logistique de course. En enregistrant déjà 50 nouveaux licenciés dans ce sillage, la fédération utilise l’ancrage corporate de GAT Assurances pour financer et accélérer la démocratisation du cyclisme en Tunisie, transformant un coup d’éclat médiatique en une infrastructure associative pérenne.