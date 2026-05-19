La Tunisie célébrera, demain mercredi 20 mai 2026, la première Journée nationale de la santé maternelle, placée par le ministère de la Santé sous le thème “Ensemble pour une maternité sans risque”.

À cette occasion, le ministère de la Santé a appelé à unir les efforts afin de renforcer la sensibilisation des femmes enceintes à l’importance du suivi sécurisé de la grossesse pour protéger leur santé et celle de leurs futurs nouveau-nés, et garantir un accouchement sûr, exempt de risques et de complications, selon une note d’information publiée ce mardi par la Direction des soins de santé de base du ministère.

Le document rappelle que l’enquête par grappes de 2023 a révélé que le taux de couverture par quatre consultations prénatales ou plus est passé de 84,1 % en 2018 à 78,6 % en 2023. La proportion de femmes n’ayant bénéficié d’aucun suivi prénatal a, quant à elle, augmenté, passant de 4,5 % en 2018 à 9,3 % en 2023. Le taux d’accouchements dans les structures de santé a également légèrement diminué, atteignant 98 % en 2023 contre 99,5 % en 2018.

Le ministère a souligné que, malgré les acquis importants enregistrés par la Tunisie en matière de suivi prénatal et d’accouchement sécurisé, avec des indicateurs qui demeurent parmi les meilleurs au niveau mondial, cette baisse appelle à intensifier les efforts pour combler les insuffisances et sensibiliser davantage les femmes enceintes à l’importance du suivi médical pendant la grossesse.

En outre, le ministère recommande un suivi régulier de la santé maternelle à travers les consultations prénatales, le contrôle du développement du fœtus, le dépistage précoce des complications ainsi que la garantie d’un accouchement sécurisé.

La note rappelle également les principaux signes de danger nécessitant une prise en charge médicale urgente, notamment les maux de tête sévères et persistants, les troubles soudains de la vision, les douleurs thoraciques ou difficultés respiratoires, les fortes douleurs abdominales ou pelviennes, la fièvre, la diminution ou l’arrêt des mouvements du fœtus, la perte du liquide amniotique, les douleurs de l’accouchement avant la 37e semaine de grossesse ainsi que les pensées récurrentes d’automutilation.

Le ministère de la Santé organisera, dans ce cadre, une grande manifestation le 20 mai 2026 à Cité des Sciences à Tunis, marquant le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation qui se poursuivra jusqu’au 31 mai 2026, avec la participation des différentes structures publiques, ministères et organisations nationales et internationales concernées.