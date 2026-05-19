“110 enseignants technologues ont été recrutés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2025 par voie de concours et 90 autres seront recrutés au titre de 2026”, a fait savoir le département dans une réponse à une question d’une députée au Parlement au sujet de la régularisation de la situation des enseignants contractuels dans les Instituts supérieurs des études technologiques.

Dans sa réponse publiée sur le site de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministère a précisé que le recrutement dans le corps des enseignants technologues se fait par voie de concours entre les candidats titulaires d’un diplôme nécessitant au moins cinq années d’études supérieures et ce, en application du décret n°314 de l’année 1993, daté du 8 février 1993, relatif au statut particulier du corps des enseignants technologues et des textes l’ayant modifié ou complété, notamment le décret n°2590 de l’année 2001 daté du 9 novembre 2001.