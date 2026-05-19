L’Université de Gabès a conclu six mémorandums d’entente avec des universités prestigieuses de Bucarest, lors de la deuxième édition du Festival international Poli International Fest en Roumanie, afin de renforcer la coopération tuniso-roumaine dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Ces accords, annoncés sur les réseaux sociaux de l’université, visent à ouvrir des perspectives d’échange d’expertises, de projets scientifiques conjoints, ainsi que de mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs, notamment dans le cadre du programme Erasmus. Ils couvrent également l’innovation et l’entrepreneuriat académique.

Les partenaires roumains sont : l’Université Politehnica de Bucarest, l’Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire (USAMV), l’Université d’études économiques, l’Université nationale de théâtre et de cinématographie « IL Caragiale » (UNATC), l’Université technique de génie civil et l’Université nationale de musique de Bucarest.

La Tunisie était invitée d’honneur de ce festival, qui a vu la signature de 30 mémorandums entre universités tunisiennes et roumaines, selon le ministère des Affaires étrangères.

Créée en 2003, l’Université de Gabès est le premier pôle académique et de recherche du sud-est tunisien, comptant plus de 20 000 étudiants. Elle figure en tête des classements nationaux en sciences de la vie et en physique (Times Higher Education) et multiplie les partenariats méditerranéens et internationaux.